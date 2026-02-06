Café colombiano arranca 2026 bajo presión climática y alta volatilidad de precios

El inicio de 2026 confirmó que la caficultura colombiana atraviesa uno de sus momentos más desafiantes de los últimos años.

Las lluvias atípicas, la volatilidad de los precios internacionales y el comportamiento de la tasa de cambio continúan afectando el desempeño productivo y comercial del sector, justo en un momento de alta sensibilidad para la economía rural.

Según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de café en enero registró una caída del 34 %, reflejando los rezagos climáticos acumulados desde el cierre de 2025.

En el balance de los últimos doce meses, la producción nacional se ubicó en 13.2 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa una contracción cercana al 8 % frente al período anterior.

Este comportamiento confirma, según el gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, que el café sigue siendo altamente vulnerable a los choques climáticos.

“Este comportamiento evidencia la sensibilidad del café frente a los choques climáticos, y reafirma nuestra determinación de orientar el café de Colombia hacia aquellos mercados que reconozcan plenamente su calidad”, señaló el directivo a través de su cuenta en X.

En materia comercial, el panorama muestra contrastes. Durante el año cafetero que comenzó en octubre, las exportaciones sumaron 4,2 millones de sacos, con una reducción del 10 % frente al mismo período anterior.

Cifras oficiales confirman que, pese a los ajustes en la producción, el café mantuvo un peso clave en la economía nacional. De acuerdo con datos del DANE, durante 2025 las exportaciones del grano registraron un crecimiento del 70,6 %, llegando a representar cerca del 38 % del total del sector agropecuario, con un impacto económico estimado en $20 billones para 23 regiones del país.

No obstante, en el acumulado de los últimos doce meses, Colombia exportó 12,89 millones de sacos, impulsados por un crecimiento del 15 % en los envíos realizados directamente por la Federación, mientras que el resto de exportadores mantuvo niveles estables.

Colombia mantiene su presencia global pese a un entorno internacional más exigente. Foto: Asoexport / Giovanni Cortés

Del lado de la demanda, las señales son más alentadoras. El consumo interno creció un 4,2 % en enero, consolidando una tendencia de mayor valoración del café en el mercado nacional.

Paralelamente, las importaciones alcanzaron 1,3 millones de sacos en los últimos doce meses, reflejando la integración de Colombia a las dinámicas globales de abastecimiento.

Ante este escenario de alta volatilidad, la Federación reiteró la importancia del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC) como herramienta clave para proteger el ingreso de más de 500.000 familias cafeteras.

Desde la institucionalidad cafetera se insiste en la activación de mecanismos que permitan mitigar los impactos del mercado internacional y preservar la estabilidad económica del sector.

Pese a los desafíos, la caficultura colombiana vuelve a mostrar su capacidad de adaptación. La fortaleza institucional, la disciplina de los productores y la confianza de los mercados internacionales continúan siendo los pilares que sostienen el reconocimiento global del café de Colombia, incluso en un entorno adverso.