MinTrabajo ordenó labores de inspección a Movistar por plan de retiro para sus empleados tras el proceso de fusión con Tigo

En las últimas horas, se conoció un documento por medio de Caracol Radio en el cual se detalla el plan de retiro voluntario que les estaría llegando a los empleados de Movistar tras el proceso que adelanta para la fusión con la marca Tigo.

“Con el propósito de continuar adaptando nuestra organización a las necesidades actuales del negocio y con el objetivo de construir una organización sostenible y preparada para los próximos desafíos, hemos decidido habilitar para los empleados(as) un Plan de Retiro Voluntario (PRV). Este PRV se presenta como una alternativa respetuosa y transparente para aquellas personas que, de manera libre y voluntaria, consideren que puede ser un momento adecuado para iniciar un nuevo proyecto personal o profesional”, señala el documento.

Frente a la polémica que se ha generado en torno al plan de retiro, el Ministerio de Trabajo, a cargo de Antonio Sanguino, ordenó una serie de inspecciones a Movistar para garantizar que el proceso se realice dentro de las normas laborales del país.

Es nuestra responsabilidad, desde el Gobierno Nacional, garantizar que el Plan de Retiro Voluntario, en el marco del proceso de recomposición empresarial derivado de la fusión entre Movistar (Telefónica) y Tigo (Millicom), se adelante con pleno apego a la ley.



“Es nuestra responsabilidad, desde el Gobierno Nacional, garantizar que el Plan de Retiro Voluntario, en el marco del proceso de recomposición empresarial derivado de la fusión entre Movistar (Telefónica) y Tigo (Millicom), se adelante con pleno apego a la ley”, señaló el ministro en su cuenta de X.

En otro aparte de su pronunciamiento, el ministro señaló que el proceso se da por una serie de querellas recibidas, razón por la cual se ordenó la ejecución de una mesa de diálogo con los trabajadores y representantes de la empresa, en la cual estarán presentes funcionarios del Ministerio de Trabajo y de MinHacienda.

“A partir de querellas recibidas, desde el Ministerio del Trabajo activamos labores de inspección, vigilancia y control para proteger y acompañar los derechos de las y los trabajadores. Este proceso se hará a través de una mesa de diálogo social tripartito, con asiento de trabajadores y empresa, y con participación del Ministerio de Hacienda, para garantizar que la recomposición empresarial se realice en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, puntualizó Sanguino.

¿En qué consiste el plan de retiro voluntario?

La comunicación que ha llegado a los empleados de Movistar señala que el plan de retiro voluntario contempla la terminación de la relación laboral con Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, de mutuo acuerdo, con el reconocimiento de una bonificación de retiro (suma transaccional) equivalente a treinta (30) días de salario por cada año completo trabajado en la compañía o fracción superior a seis (6) meses y quince (15) días por fracción inferior a seis (6) meses.

Especificaciones dadas por Movistar en su plan de retiro:

La participación en el plan es completamente libre y voluntaria.

La postulación no implica la aceptación automática al mismo; cada caso será evaluado por el comité del PRV.

Se enviará un correo electrónico informando sobre la aceptación o rechazo durante la próxima semana.

Las condiciones establecidas solo aplican para este PRV específico, y conforme al documento de preguntas frecuentes que se adjunta.

Una vez cerrado el periodo de postulaciones, no se recibirán más solicitudes.