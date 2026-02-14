Macabro hallazgo en Ecuador: encuentran ocho cabezas humanas junto a panfletos de ‘prohibido robar’

La Policía de Ecuador informó este sábado del hallazgo en la madrugada de ocho cabezas en sacos de yute en una carretera del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa ecuatoriana.

Este es uno de los principales escenarios de las disputas entre bandas de narcotraficantes que han convertido al país en el más violento de América Latina, con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025 -equivalentes a uno cada hora-, según el Ministerio del Interior.

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

Los restos humanos estaban en el kilómetro 66 de la carretera, según el aviso recibido en el teléfono de emergencia.

Cerca de los sacos que contenían las cabezas “había varios panfletos” con “la leyenda prohibido robar”, dijo el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.

Castillo dijo que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento “entre grupos delictivos”. Especialistas de criminalística de la Policía se han desplazado hasta el lugar del hallazgo para fijar y levantar indicios.

El fiscal de turno dispuso el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón para la autopsia prescriptiva por ley.

El caso se investiga como asesinato y la motivación estaría vinculada a violencia criminal, según la Policía. Las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta disputa entre grupos de delincuencia organizada por el control territorial de actividades ilícitas en la zona.

Las víctimas corresponden a ocho hombres que permanecen sin identificar. Hasta el momento, no se hay noticia de personas detenidas. La Policía mantiene un operativo en el sector y continúa con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Las víctimas fueron asesinadas en la vecina provincia costera de Manabí, según el coronel, donde el 11 de enero fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística y de pescadores de Puerto López.

Tragedia en Ecuador: fue asesinado Mario Pineida, excompañero de Jhon Arias en Fluminense

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por sus puertos estratégicos sobre el Pacífico oriental vende un 70 % de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

El país, un codiciado corredor para el narco, decomisó unas 227 toneladas de drogas en 2025, según cifras oficiales.

*Con información de AFP y Europa Press