Mundo

Macabro hallazgo en Ecuador: encuentran ocho cabezas humanas junto a panfletos de ‘prohibido robar’

Las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta disputa entre grupos de delincuencia organizada por el control territorial de actividades ilícitas en la zona.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de febrero de 2026, 6:32 p. m.
Morgue del cantón Naranjal, donde se llevaron las ocho cabezas humanas encontradas por la policía en la parroquia Jesús María, en la provincia de Guayas, Ecuador.
Morgue del cantón Naranjal, donde se llevaron las ocho cabezas humanas encontradas por la policía en la parroquia Jesús María, en la provincia de Guayas, Ecuador. Foto: AFP

La Policía de Ecuador informó este sábado del hallazgo en la madrugada de ocho cabezas en sacos de yute en una carretera del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa ecuatoriana.

Este es uno de los principales escenarios de las disputas entre bandas de narcotraficantes que han convertido al país en el más violento de América Latina, con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025 -equivalentes a uno cada hora-, según el Ministerio del Interior.

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

Los restos humanos estaban en el kilómetro 66 de la carretera, según el aviso recibido en el teléfono de emergencia.

Cerca de los sacos que contenían las cabezas “había varios panfletos” con “la leyenda prohibido robar”, dijo el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.

Mundo

María Corina Machado dice que Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela

Mundo

Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela

Mundo

Países europeos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con “una toxina rara” de una rana dardo

Mundo

Ella es Ju-ae, la joven hija de 13 años que Kim Jong-un habría elegido como su sucesora para liderar Corea del Norte

Mundo

Este es el país con más feriados en Latinoamérica en 2026: ¿en qué posición está Colombia en este ‘ranking’?

Mundo

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., desconoce si Rusia “va en serio” a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

Mundo

Alejandra y María Antonia Montoya, la niña de la carta viral, narran en SEMANA su calvario tras 128 días detenidas por el ICE

Opinión

Ecuador: buen vecino

Política

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

Mundo

Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol: supera al Everest

Castillo dijo que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento “entre grupos delictivos”. Especialistas de criminalística de la Policía se han desplazado hasta el lugar del hallazgo para fijar y levantar indicios.

El fiscal de turno dispuso el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón para la autopsia prescriptiva por ley.

El caso se investiga como asesinato y la motivación estaría vinculada a violencia criminal, según la Policía. Las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta disputa entre grupos de delincuencia organizada por el control territorial de actividades ilícitas en la zona.

Las víctimas corresponden a ocho hombres que permanecen sin identificar. Hasta el momento, no se hay noticia de personas detenidas. La Policía mantiene un operativo en el sector y continúa con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Las víctimas fueron asesinadas en la vecina provincia costera de Manabí, según el coronel, donde el 11 de enero fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística y de pescadores de Puerto López.

Tragedia en Ecuador: fue asesinado Mario Pineida, excompañero de Jhon Arias en Fluminense

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por sus puertos estratégicos sobre el Pacífico oriental vende un 70 % de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

El país, un codiciado corredor para el narco, decomisó unas 227 toneladas de drogas en 2025, según cifras oficiales.

*Con información de AFP y Europa Press

VER MÁS

Ecuador

Más de Mundo

Morgue del cantón Naranjal, donde se llevaron las ocho cabezas humanas encontradas por la policía en la parroquia Jesús María, en la provincia de Guayas, Ecuador.

Macabro hallazgo en Ecuador: encuentran ocho cabezas humanas junto a panfletos de ‘prohibido robar’

María Corina Machado participó en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania.

María Corina Machado dice que Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela

Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela

Alexei Navalni murió en 2024 en circunstancias extrañas.

Países europeos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con “una toxina rara” de una rana dardo

Esta fotografía, tomada el 31 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 1 de enero de 2026, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un, su hija Kim Ju Ae (centro) y su esposa Ri Sol Ju (izquierda) presenciando una celebración de Año Nuevo en el Estadio del Primero de Mayo en Pyongyang.

Ella es Ju-ae, la joven hija de 13 años que Kim Jong-un habría elegido como su sucesora para liderar Corea del Norte

Calendario 2026

Este es el país con más feriados en Latinoamérica en 2026: ¿en qué posición está Colombia en este ‘ranking’?

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., desconoce si Rusia “va en serio” a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

VACACIONES DE PESADILLA

Alejandra y María Antonia Montoya, la niña de la carta viral, narran en SEMANA su calvario tras 128 días detenidas por el ICE

Libertad a medias

Libertad a medias: los presos políticos venezolanos narran los dolores que vivieron y cuentan por qué la felicidad no es completa

Narcolancha

Nuevo ataque de Estados Unidos: derriban otra presunta narcolancha y mueren tres personas

Noticias Destacadas