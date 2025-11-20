Suscribirse

¿Cuántas horas se deben trabajar por ley al mes en Colombia en 2025?

Tenga en cuenta cómo está funcionando la reducción de la jornada laboral.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 3:04 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre el cambio en la legislación. | Foto: adobe stock

Desde hace varios años, expertos y distintos analistas han apuntado a que las horas de trabajo y la carga incide mucho en la productividad de los empleados.

Por ello, en varios países se han diseñado dinámicas de trabajo que han reducido las horas o las jornadas, con el fin de aumentar el bienestar en los trabajadores y a la par aumentar los beneficios para la empresa.

Estas son las horas que debe trabajar legalmente a la semana en 2025. | Foto: El País

En Colombia, específicamente, hace varios años se implementó la Ley 2101 de 2021, con la que se estableció una reducción en la jornada laboral. Desde la entrada en vigencia y de manera paulatina, los trabajadores colombianos empezarán a trabajar menos horas obligatorias a la semana.

Una de las dudas más recurrentes, dada la progresividad de la norma y que cambia cada año, es cuáles son las horas legales para trabajar durante el año en curso, el 2025.

De acuerdo con la norma, en 2025 se redujeron 2 horas frente al año pasado, por lo que este año, la jornada legal semanal es de 44 horas.

Compañías Canadienses abren ofertas laborales con la oportunidad de trabajo remoto y salario en dólares.
Esto es lo que dice la ley. | Foto: 123RF

Si un trabajador debe laborar más horas, el empleador deberá cancelarlas como extras, teniendo un límite de 12 horas extras a la semana.

Es importante mencionar que la transición que se ha dado inició en 2022, cuando la jornada estaba en 48 horas. En 2023 se redujo una hora y quedó en 47 horas.

Luego, en 2024 quedó en 46 horas y quedó en 1 hora. Para 2025, la reducción fue de 44 horas. En 2026, se reducirá la jornada a 42 horas semanales y ahí quedará fijada.

Porvenir trabaja por el bienestar financiero de los colombianos, adoptando un enfoque que prioriza el acompañamiento a sus afiliados en el proceso de crecimiento de su patrimonio.
Así funcionará la reducción. | Foto: Adobe Stock

Esta progresividad en la reducción se definió de esta manera para que las empresas puedan implementar la normativa sin que se vean afectadas o sin que su operación se vea afectada, también sin que esta reducción implique un golpe financiero fuerte.

