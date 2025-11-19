Devolución del IVA: cómo consultar si es beneficiario solo con el número de cédula

Las poblaciones que se encuentran en la línea de pobreza o afectadas por cuenta de necesidades socioeconómicas se ven beneficiadas en Colombia por una serie de programas sociales o ayudas denominadas subsidios.

Estos son diseñados especialmente por el Departamento de Prosperidad Social, que es el encargado de crear estos programas y focalizarlos, con el fin de que las ayudas lleguen a quienes más los necesitan.

Esto es lo que indica el DPS. Así es el proceso de verificación. | Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Uno de los programas más importantes y que beneficia a muchos es el de Devolución del IVA. Este alivia el impacto del impuesto al consumo en los hogares que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Son varios los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para recibir este beneficio.

¿Cómo saber si recibe el subsidio con el número de cédula?

Para consultar si usted es beneficiario, lo primero que debe hacer es ingresar a la página de Devolución del IVA, en el portal de Prosperidad Social.

Luego debe darle clic al botón de ‘consulte aquí si su hogar es beneficiario’. Posteriormente deberá hacer clic en el botón ‘Renta Ciudadana y Devolución del IVA’.

Devolución del IVA es un subsidio importante. | Foto: El País

Se desplegará un formulario que le pedirá que indique el tipo de documento y también el número del documento. Luego deberá indicar cuál es el código captcha para verificarlo.

Finalmente debe hacer clic en el botón para autorizar el tratamiento de datos y luego presionar en ‘consultar’.

El sistema le dará respuesta sobre si usted puede retirar el beneficio o si por el contrario no es apto para recibirlo.

Entre los requisitos principales para recibir el beneficio se encuentra tener un documento de identidad válido y registrado, la clasificación socioeconómica en Sisbén actualizada, ingresos y condiciones que permitan la priorización dentro del programa.

Debe tener sus datos actualizados si espera ser beneficiario. | Foto: Getty Images