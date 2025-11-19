Suscribirse

Devolución del IVA: cómo consultar si es beneficiario solo con el número de cédula

Tenga en cuenta cuáles son los pasos para hacer la verificación.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 5:11 p. m.
Las poblaciones que se encuentran en la línea de pobreza o afectadas por cuenta de necesidades socioeconómicas se ven beneficiadas en Colombia por una serie de programas sociales o ayudas denominadas subsidios.

Estos son diseñados especialmente por el Departamento de Prosperidad Social, que es el encargado de crear estos programas y focalizarlos, con el fin de que las ayudas lleguen a quienes más los necesitan.

Uno de los programas más importantes y que beneficia a muchos es el de Devolución del IVA. Este alivia el impacto del impuesto al consumo en los hogares que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Son varios los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para recibir este beneficio.

¿Cómo saber si recibe el subsidio con el número de cédula?

  • Para consultar si usted es beneficiario, lo primero que debe hacer es ingresar a la página de Devolución del IVA, en el portal de Prosperidad Social.
  • Luego debe darle clic al botón de ‘consulte aquí si su hogar es beneficiario’. Posteriormente deberá hacer clic en el botón ‘Renta Ciudadana y Devolución del IVA’.
  • Se desplegará un formulario que le pedirá que indique el tipo de documento y también el número del documento. Luego deberá indicar cuál es el código captcha para verificarlo.
  • Finalmente debe hacer clic en el botón para autorizar el tratamiento de datos y luego presionar en ‘consultar’.
  • El sistema le dará respuesta sobre si usted puede retirar el beneficio o si por el contrario no es apto para recibirlo.
Entre los requisitos principales para recibir el beneficio se encuentra tener un documento de identidad válido y registrado, la clasificación socioeconómica en Sisbén actualizada, ingresos y condiciones que permitan la priorización dentro del programa.

Además de mantener activos los canales de contacto como lo son el celular y el correo electrónico, por donde le avisarán si está disponible el retiro.

