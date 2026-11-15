Finanzas
El paso a paso para calcular su prima de diciembre: la fórmula exacta para saber cuánto le llegará a su cuenta
En diciembre se liquida la segunda cuota de la prima de servicios. Conozca cómo calcular lo que recibirá de esta prestación.
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15 de noviembre de 2026 a las 7:00 a. m.
En diciembre se liquida la segunda cuota de la prima de servicios. Conozca cómo calcular lo que recibirá de esta prestación. Foto: Getty Images - Composición SEMANA
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