Finanzas

El paso a paso para calcular su prima de diciembre: la fórmula exacta para saber cuánto le llegará a su cuenta

En diciembre se liquida la segunda cuota de la prima de servicios. Conozca cómo calcular lo que recibirá de esta prestación.

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Evelyn Acevedo Rueda

15 de noviembre de 2026 a las 7:00 a. m.
En diciembre se liquida la segunda cuota de la prima de servicios. Conozca cómo calcular lo que recibirá de esta prestación.
En diciembre se liquida la segunda cuota de la prima de servicios. Conozca cómo calcular lo que recibirá de esta prestación. Foto: Getty Images - Composición SEMANA
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