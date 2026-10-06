Otra caída de la página de la Dian, según contadores que asesoran declaraciones de renta

La plataforma tecnológica de la Dian, al parecer, ahora se cae si llueve, si escampa o si se va la luz, como sucede en este martes, 6 de octubre, según confirman contadores que están tratando de acceder y se encuentran con el acceso denegado.

En la página no hay manera de pasar de la llamada “opción usuario registrado”, que es justamente donde todo contribuyente se tiene que iniciar sesión para realizar casi todos los trámites ante la entidad recaudadora.

Dian registra nueva caída en la página donde se loguean los contribuyentes para hacer sus trámites Foto: Dian / página web

¿Qué pasó?

SEMANA conoció que, en la mañana de este martes, en el sector de La Candelaria, centro de Bogotá, donde tiene las instalaciones principales la entidad, se presentó una interrupción eléctrica. Aunque horas después se restableció el servicio, la intermitencia en los servicios de la página de la Dian persiste.

Dian responde a colapso por devolución de IVA en compra de carros eléctricos

Los contadores, a quienes acuden millones de contribuyentes para obtener asesoría en la presentación de la declaración de renta como personas naturales, reportaron la caída que, para ellos, causa enorme traumatismo. Al menos 10 veces por hora, en una época como esta, en la que están cumpliéndose los vencimientos (últimas fechas posibles, so pena de ganarse una sanción) previstos en el cronograma de declaración de renta de personas naturales. De acuerdo con los profesionales, la caída impide hasta obtener o actualizar un RUT-Registro Único Tributario, que es un documento obligatorio para presentar la declaración de renta.

De hecho, para este 6 de octubre le corresponde el último plazo para declarar renta, a las personas que tienen cédula de ciudadanía terminada en 73 y 74.

El calendario empezó el 12 de agosto, iniciando con los dos últimos números de la cédula o NIT: 01 y 02. Culminará el 26 de octubre con los documentos terminados en 99 y 00.

Dian aún maneja trámites “mecánicos”, como el de la devolución del IVA por compra de carros eléctricos. ¿Y la modernización?

La recomendación habitual es que las personas obligadas a declarar renta no esperen hasta último momento para cumplir con su obligación tributaria.

Más aún, por la recurrencia con la cual está colapsando la página de la Dian. Reto para el nuevo director de la entidad, Andrés Felipe Velásquez Reyes.