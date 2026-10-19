Finanzas
Los bancos con las tasas de interés más bajas para créditos de bajo monto en Colombia
Las diferencias en las tasas de interés pueden marcar el costo de un préstamo y determinar cuánto terminan pagando los usuarios.
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19 de octubre de 2026 a las 12:05 p. m.
Cada entidad tiene una tasa de interés. Foto: El País
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