Finanzas

Los bancos con las tasas de interés más bajas para créditos de bajo monto en Colombia

Las diferencias en las tasas de interés pueden marcar el costo de un préstamo y determinar cuánto terminan pagando los usuarios.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de octubre de 2026 a las 12:05 p. m.
Cada entidad tiene una tasa de interés.
Cada entidad tiene una tasa de interés. Foto: El País
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