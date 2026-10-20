Dólar más caro: la divisa cierra la jornada del martes 20 de octubre con marcada tendencia al alza

El dólar estadounidense terminó la jornada del 20 de octubre en Colombia con una cotización de $3.174, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar a la baja; la moneda amanece más barata para el martes 20 de octubre

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $18 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.156.

La sesión comenzó con el dólar en $3.145. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.199 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.130. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.163.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1,445 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 653 millones de dólares.

Economía internacional

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que finalizó los preparativos para una subasta de concesiones de minería en aguas profundas frente a las costas de Samoa Americana, la primera en la historia del país.

Si bien Samoa Americana prohibió la minería en sus aguas profundas en 2024, la subasta se refiere a la Plataforma Continental Exterior, controlada por el gobierno federal de Estados Unidos.

Precio del dólar. Foto: 123RF

La venta de concesiones, que enfrenta la oposición de locales y grupos ambientalistas, abarcará aproximadamente 12,5 millones de hectáreas en dos áreas frente al archipiélago estadounidense del Pacífico.

La subasta está programada para el 19 de noviembre.

“Los minerales críticos ya no son solo materias primas; son un activo estratégico vital en la competencia global, esencial para alcanzar nuestros objetivos de eficiencia energética, fortalecer nuestra defensa nacional y asegurar las cadenas de suministro nacionales”, afirmó en un comunicado Mike Olsen, director interino de la Administración de Minerales Marinos (MMA), que depende del Departamento del Interior.

Estos son los puntos clave de la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 por 634,9 billones de pesos

La venta se produce tras una orden ejecutiva de abril de 2025 en la que Trump calificó el liderazgo en ciencia y tecnología de aguas profundas como “un interés fundamental para la seguridad nacional y la economía”.

También llega luego de una solicitud de la empresa estadounidense Impossible Metals para operar en ese territorio.

Las empresas mineras quieren explorar las profundidades de los océanos en busca de níquel, cobre y cobalto.

Los críticos temen daños irreversibles, como columnas de desechos que asfixien la vida marina y que el estruendo de la maquinaria pesada perturbe las migraciones.