Servicios gratis para pensionados en Colombia 2026: así puede acceder

En Colombia, uno de los puntos más comentados en el área política es sobre el bienestar de los adultos mayores pensionados en el país. Muchos de estos reciben como único ingreso su mesada pensional, elaborada de un camino largo de jornadas laborales y aportes durante sus años.

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No obstante, una de las principales problemáticas radica en el costo de cubrir necesidades básicas del hogar, como alimentación, servicios de salud y recreación, lo que representa una dificultad para muchos adultos pensionados.

Sin embargo, en el país existen múltiples entidades dedicadas a ofrecer beneficios sociales a aquellos adultos mayores que buscan mejorar su calidad de vida sin la necesidad de incrementar sus costos mensuales. A día de hoy hay más de 2,1 millones de jubilados que tienen la posibilidad de ser parte del sistema de cajas de compensación familiar.

El Gobierno Nacional reiteró que, de acuerdo con la Ley 1643 de 2013, cualquier persona pensionada, sin importar el monto de su pensión, puede solicitar su afiliación de manera voluntaria para acceder a un portafolio orientado para aprovechar el tiempo libre junto con el crecimiento personal.

¿Qué beneficios pueden recibir los pensionados?

Los adultos mayores pensionados del país pueden tener la posibilidad de ingresar a una caja de compensación sin la necesidad de efectuar un pago mensual.

Este beneficio puede ser adquirido siempre y cuando la pensión no alcance aproximadamente 1,5 salarios mínimos o se esté cumpliendo con el esquema de aporte cero. Si el pensionado presenta uno de estos casos, no recibirá descuentos adicionales de su mesada.

Los beneficios que más destacan son el derecho a actividades deportivas, en piscinas, gimnasias, caminatas acompañadas por un guía junto con espacios deportivos. Asimismo, se realizan programas culturales para los adultos mayores, como por ejemplo talleres de manualidades, música, danza e incluso clases básicas de informática o aprender idiomas.

Actividades deportivas para pensionados incluidos en servicios gratuitos Foto: Getty Images - supersixer

Otras de las actividades a las que pueden acceder los pensionados por medio de estos beneficios son los programas de turismo social, en donde se llevan a cabo pasadías o excursiones, además de estadías en hoteles o en centros vacacionales. El precio de estos programas es gratuito o bajo, acorde a la caja de compensación a la que esté afiliado el pensionado.

Estos beneficios no solo se presentan para el adulto mayor, sino que también se extienden a su núcleo familiar. El cónyuge o compañero sentimental, además de hijos menores de 18 años que no tengan un vínculo laboral, podrán participar de las actividades.

Las entidades recomiendan primero que aquellos adultos mayores pensionados que están interesados en estos programas deben revisar anualmente el valor del salario mínimo para que de esta manera confirmen si cumplen con los requisitos mínimos para recibir los beneficios.

¿Cómo se puede acceder a los beneficios?

Todos los adultos mayores que quieran recibir estos beneficios y servicios de manera gratuita deben encontrarse afiliados a una caja de compensación (Compensar, Colsubsidio, Cafam, etc.). El proceso de afiliación puede ser realizado de manera presencial o virtual. Se debe presentar el comprobante de pensión junto con la cédula de ciudadanía y datos de familiares que desee que sean parte del programa de beneficiario.