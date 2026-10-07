Medellín reforzó su mensaje contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con una campaña que lleva al espacio público el rostro de Stefan Correa, ciudadano estadounidense condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con la explotación sexual de menores en la ciudad.

La valla fue instalada en el sector de El Poblado con una advertencia directa: “Ni lo intentes, es un delito”.

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La advertencia aparece en una zona turística de Medellín

La enorme valla fue ubicada cerca del Parque Lleras, uno de los sectores con mayor presencia de visitantes en El Poblado.

La imagen de Correa aparece acompañada del mensaje en inglés “Don’t even try it, it’s a crime”, dirigido especialmente a los turistas extranjeros.

La estrategia hace parte de las acciones que adelantan las autoridades de Medellín para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y advertir que este tipo de conductas son delitos que pueden llevar a investigaciones y condenas.

Además del caso de Correa, la campaña incluye otros elementos de prevención. Según Telemedellín, se instalaron dos vallas, diez pasacalles y tres banderines, principalmente en sectores turísticos como el Parque Lleras.

Condenan a cadena perpetua a Stefan Andrés Correa, abusador serial de menores con doble nacionalidad ecuatoriano-estadounidense. Se hizo justicia gracias a la Operación Cazador, una labor conjunta entre autoridades de Colombia y Estados Unidos, con el valioso apoyo de @HSI_Miami, @HSI_HQ, @DHSgov, @StateDept, @TheJusticeDept, @USEmbassyBogota, @usao_sdfl que demuestra la fuerza de la cooperación internacional. En Medellín también fueron capturadas y judicializadas dos proxenetas vinculadas a esta red. Una de ellas ya fue condenada a 21 años de prisión. Esta condena es solo un paso, seguimos avanzando con procesos penales contra los cómplices de Correa y trabajando para capturarlos. Nuestra lucha es firme, sin tregua y sin impunidad. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 27, 2025

Medellín mantiene los controles contra la explotación sexual

La Alcaldía de Medellín ha señalado que la prevención de la explotación sexual de menores involucra acciones en distintos frentes.

La administración informó en septiembre que durante 2026 más de 11.700 niños, niñas y adolescentes habían participado en espacios de sensibilización y formación para reconocer situaciones de riesgo y fortalecer entornos protectores.

La estrategia también incluye al sector turístico. Según la Alcaldía, 4.473 personas y 1.648 empresas habían sido sensibilizadas sobre la prevención de la explotación sexual y la trata de personas en contextos relacionados con viajes y turismo.

El Distrito también cuenta con una campañadenominada “Ni lo intentes, es un delito”, enfocada en explicar que la explotación sexual comercial de menores constituye un delito y en facilitar el reporte de posibles casos.

La Alcaldía dispone de la Línea Segura 324 5743645, vía WhatsApp, para reportar situaciones relacionadas con explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.

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El caso de Stefan Correa se convirtió en uno de los ejemplos utilizados por las autoridades para reforzar esta advertencia.

La Alcaldía de Medellín informó previamente que el ciudadano estadounidense había sido capturado cuando viajaba hacia Colombia y que había acordado encuentros sexuales en Medellín con cuatro menores de entre 10 y 12 años.