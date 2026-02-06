A la cárcel fue enviada Laura María Rave Sánchez, una mujer de 30 años señalada de prenderle fuego a su esposo, el DJ Alexis Ospina Piedrahita, hasta causarle la muerte.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de enero, después de que la pareja sostuvo una discusión.

“Llegó a las 2 de la mañana borracha y tuvieron una discusión. Ella se fue, compró gasolina, le echó la gasolina por la ventana, en la puerta, le prendió fuego a la casa con mi primo adentro. Afortunadamente, no se encontraba la hija de cinco años”, escribió en redes sociales una familiar de Alexis, quien pidió ayuda para dar con la responsable del brutal ataque.

Según la Fiscalía, con el combustible en sus manos, la mujer se dirigió hasta la vivienda donde estaba la víctima y luego de romper una de las ventanas del inmueble, al parecer le arrojó el líquido inflamable.

Consumido por el fuego, Alexis fue trasladado a un centro médico cercano y de ahí a una unidad médica especializada para la atención de quemaduras.

Ruth Arenas, la mamá del joven, habló con el medio local Telemedellín y relató cómo fueron esos momentos de incertidumbre. “¿Él nos preguntaba: mami, madre, me voy a morir?”, dijo la mujer.

Pero sus condiciones eran extremadamente graves. “Él estaba muy horrible, toda quemada la piel, estaba como deshecho”, describió la mujer.

“La investigada fue grabada momentos previos y posteriores al homicidio en cámaras de seguridad del sector”, dijo el ente acusador.

El DJ, de 28 años, falleció horas después por las quemaduras que afectaron el 70 % de su cuerpo.

La mujer se entregó el miércoles, 4 de febrero, ante la Defensoría del Pueblo en Pereira (Risaralda), donde se materializó la orden de captura en su contra.

Ya en manos de las autoridades, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio e incendio, ambas conductas agravadas.

Laura Rave, acusada de prenderle fuego a su esposo en Medellín, se entregó en Pereira. Foto: Fiscalía

Durante las audiencias concentradas la mujer no se allanó a los cargos y fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.