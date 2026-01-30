Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Todo comenzó como un juego. Ángel Montoya, un tulueño de 30 años, se encaramó en las barandas de seguridad del puente que divide a Tuluá de Riofrío, sobre el río Cauca, mientras un amigo lo grababa con su teléfono móvil.

“Estamos aquí, en Amazonas, Perú”, dijo Ángel en medio de risas. Luego, hizo lo que todos sabían que era capaz. “Y nos vamos a tirar, mi hermano, hasta la vista…”, fue lo último que dijo.

Cayó desde una altura de, por lo menos, cinco metros al agua y se fue yendo, para siempre. Su amigo no dejaba de grabar y, con una risa nerviosa, le gritaba una premonición: “Ey, mano, se lo va a llevar la corriente”.

Pasaban los segundos y el hombre caía en cuenta de lo que acababan de hacer. “Ese marica es muy bruto, mano. Deje de recochar, ome”, le gritaba.

Pero a Ángel cada vez se lo llevaba más la corriente. Hasta que desapareció. Sucedió el 27 de enero. De inmediato, sus allegados subieron el video del reto viral a las redes sociales, pusieron un mensaje y pidieron ayuda.

Ángel había desaparecido en las aguas del Cauca, uno de los más peligrosos de Colombia.

Vista del río Cauca desde la región de La Mojana, en el sur de Bolívar. Foto: UNGRD.

Desde ese momento, organismos de socorro de diferentes municipios comenzaron a movilizarse y a vigilar en qué parte del Cauca sería hallado, hasta que este viernes, 30 de enero, fue encontrado sin vida.

El cadáver iba aguas abajo en inmediaciones de los municipios de Bolívar y Bugalagrande.

Han recogido medios locales que fue un grupo de trabajadores, que recogen arena, quienes lo avistaron y lograron detener su marcha hasta que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande lo recuperó del afluente.

Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, trató de explicar lo sucedido con Ángel Montoya: “Desafortunadamente, el río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte. Se observa cómo el joven es arrastrado hasta perderse de vista. El día anterior se intentó iniciar la búsqueda, pero no fue posible por las condiciones adversas. Hoy, en horas de la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande salió desde el sector de Riofrío, pero cuando iban en recorrido, la familia informó que el cuerpo había sido hallado en el municipio de Bolívar”.

Además, aprovechó para pedirles precaución a los jóvenes. “Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”.