Reunión Petro y Trump: por qué este encuentro puede redefinir la relación entre Colombia y Estados Unidos

El próximo 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro tendrá una reunión oficial con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que fue anunciado por el Gobierno nacional hace algunas semanas, buscará afianzar las relaciones entre las dos naciones y marcar una serie de temas en la agenda de cooperación internacional.

Marco Rubio pone como ejemplo a Gustavo Petro en plena audiencia en el Senado de EE. UU.: esto dijo sobre Colombia

Lo primero que se debe señalar es que, en días pasados, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la cual se enmarcaron las garantías de la reunión, destacando que Petro será recibido con el trato de un jefe de Estado que realiza una visita oficial a la Casa Blanca.

Los dos mandatarios se reunirán para abordar temáticas cruciales. Foto: SEMANA / AP / Presidencia

Una de las principales temáticas se centrará en los programas que se adelantan en la lucha contra las drogas. En días pasados, Petro señaló que compartirá las cifras obtenidas bajo las estrategias implementadas en su administración.

Por otro lado, los lazos comerciales entre las dos naciones son uno de los aspectos que estarán en juego en la reunión. Colombia y Estados Unidos mantienen una serie de vínculos económicos mediante diversas exportaciones e importaciones. Con el encuentro, se buscará fortalecer estos procesos y poner sobre la mesa diversos temas que involucran a los sectores comerciales de ambos países.

La reunión será fundamental para las dos naciones. Foto: AP, Presidencia, Adobe

Junto a esto, los dos mandatarios hablarán sobre los procesos de colaboración en seguridad en la región. Hay que recordar que Petro se ha pronunciado sobre las acciones tomadas por Estados Unidos y, viceversa, Trump se ha referido a las medidas implementadas en los últimos meses.

Otro de los aspectos fundamentales será el crimen organizado transnacional y la lucha que se ha desarrollado contra estos grupos en los últimos años. En la llamada entre Villavicencio y Rubio se destacó la cooperación entre las fuerzas de seguridad de las dos naciones.

Revelan carta de César Gaviria a Gustavo Petro: pide suspender la paz total y cautela con China, previo a cita con Donald Trump

Además, el encuentro podría marcar un antes y un después en los procesos de colaboración bilateral que se han desarrollado durante años. Por lo tanto, las empresas que tienen presencia en ambos países y los procesos de apoyo en materia de seguridad serán dos de los sectores que esperan los resultados del encuentro.

En los últimos días, la Cámara Colombo Americana destacó una serie de temas que podrían ser clave en la reunión: relocalización de inversiones, particularmente en sectores como el agrícola, farmacéutico, dispositivos médicos, textiles y autopartes, así como en proyectos de infraestructura crítica, puertos, corredores logísticos, conectividad digital y ciberseguridad.

Por último, es importante recordar que, para este tipo de encuentros, los equipos diplomáticos de cada una de las naciones se ponen en contacto para abordar de manera previa las temáticas de la reunión.