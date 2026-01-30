NACIÓN

¿Lloverá? Ideam entregó el pronóstico del clima en Colombia para este fin de semana del 31 al 1 de febrero: pendientes en Bogotá

En los últimos días ha llovido con fuerzas en varias zonas del país, entre estas Bogotá.

Redacción Nación
30 de enero de 2026, 10:11 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Guillermo Torres Reina.

El Ideam entregó el pronóstico del tiempo para este fin de semana comprendido entre el sábado 31 de enero y el 1 de febrero.

De acuerdo con esa entidad, en gran parte de Colombia se esperan condiciones nubosas acompañadas de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, principalmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Meta, las cuales podrían incrementar hacia el día domingo.

Al revisar detalladamente cada uno de los días, el Ideam informó que, para este sábado 31 de enero, se prevé un incremento generalizado de las precipitaciones sobre el territorio nacional, a excepción de la península de La Guajira y sectores del departamento de Putumayo.

Así mismo, se pronostica que el sábado se podrían presentar precipitaciones que pasarían de moderadas a fuertes, principalmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, sur de Bolívar y Vaupés.

“En la Orinoquía se prevé un aumento sectorizado de las precipitaciones, particularmente al oriente y norte del departamento del Meta, mientras que hacia el Vichada se espera una disminución de las lluvias. Para la Amazonía, podría presentarse una disminución de los registros de precipitación hacia los departamentos de Putumayo y Caquetá; en contraste, en los departamentos de Vaupés y Amazonas se espera un aumento sectorizado de las lluvias. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lloviznas ligeras a moderadas durante el transcurso del día”, agregó el Ideam.

En cuanto al día domingo 1 de febrero, el Ideam anunció que se espera que sigan las condiciones de precipitación en el occidente, norte y centro del país, con un aumento importante en los departamentos de Córdoba y Antioquia.

(Foto por Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)
En Bogotá, los capitalinos han debido sacar la sombrilla tras los torrenciales aguaceros que han caído. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Hacia la región Orinoquía, se prevé una disminución de la precipitación hacia los departamentos de Casanare, Arauca y oriente de Vichada, mientras que hacia el departamento del Meta podría presentarse un aumento de la precipitación, principalmente hacia la subregión y cercanías del Ariari. En la región Amazonía, se espera una disminución en la magnitud de la precipitación, principalmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y el trapecio amazónico. Sobre la región Insular se prevé cielo parcialmente nublado con presencia de algunas lluvias de baja a moderada intensidad”, resaltó el Ideam.

Por último, sobre el clima en Bogotá durante este fin de semana, el Ideam informó que se pueden presentar lluvias entre ligeras y moderadas durante las tardes, principalmente en sectores del norte y occidente, luego de mañanas secas con intervalos soleados.

