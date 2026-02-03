⁠Lo que se sabe de la muerte de un Dj en Medellín tras incendio al interior de su vivienda: familiares acusan a la esposa

En el barrio Loreto, en el sector de La Milagrosa, en el oriente de Medellín, los vecinos no salen del estupor. En sus mentes aún está la imagen de una mujer que huye despavorida por una de las empinadas calles del barrio con una bolsa en sus manos.

Según sus testimonios, escapaba luego de que en la madrugada del 31 de enero le prendiera fuego a su casa y a su pareja, el DJ Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años.

“Llegó a las dos de la mañana borracha y tuvieron una discusión. Ella se fue, compró gasolina, le echó la gasolina por la ventana, en la puerta, le prendió fuego a la casa con mi primo adentro. Afortunadamente nos encontraba la hija de cinco años”, escribió en redes sociales una familiar de Alexis, quien pidió ayuda para dar con la responsable del brutal ataque.

Consumido por el fuego, Alexis fue trasladado a un centro médico cercano y de ahí a una unidad médica especializada para la atención de quemaduras.

Ruth Arenas, la mamá del joven, habló con el medio local Telemedellín y relató cómo fueron esos momentos de incertidumbre. “¿Él nos preguntaba: mami, madre, me voy a morir?”, dijo la mujer.

Pero sus condiciones eran extremadamente graves. “Él estaba muy horrible, toda quemada la piel, estaba como deshecho”, describió la mujer.

Alexis falleció 24 horas después, en la madrugada del 1 de febrero. “Siempre te vamos a recordar como el niño del grupo, Alexis Ospina Piedrahita 😔Que el señor te tenga en su santa gloria”, escribió uno de los allegados al DJ en sus redes sociales.

Según testimonios dados por los familiares de Alexis a los medios de comunicación locales, el joven DJ vivía sumido en un entorno de violencia intrafamiliar.

De hecho, relataron que en noviembre había sufrido una agresión con arma blanca por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Incluso, Ruth Arenas dijo que su hijo había interpuesto por lo menos una denuncia ante la Fiscalía por agresiones intrafamiliares.

Ahora, las autoridades buscan a la mujer para que responda por la brutal agresión.