Antioquia

⁠Lo que se sabe de la muerte de un Dj en Medellín tras incendio al interior de su vivienda: familiares acusan a la esposa

El joven, de 27 años, falleció tras batallar por su vida en una unidad de cuidados intensivos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
Alexis Ospina Piedrahita, joven DJ que murió quemado en Medellín.
Alexis Ospina Piedrahita, joven DJ que murió quemado en Medellín. Foto: Redes sociales

En el barrio Loreto, en el sector de La Milagrosa, en el oriente de Medellín, los vecinos no salen del estupor. En sus mentes aún está la imagen de una mujer que huye despavorida por una de las empinadas calles del barrio con una bolsa en sus manos.

Según sus testimonios, escapaba luego de que en la madrugada del 31 de enero le prendiera fuego a su casa y a su pareja, el DJ Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

“Llegó a las dos de la mañana borracha y tuvieron una discusión. Ella se fue, compró gasolina, le echó la gasolina por la ventana, en la puerta, le prendió fuego a la casa con mi primo adentro. Afortunadamente nos encontraba la hija de cinco años”, escribió en redes sociales una familiar de Alexis, quien pidió ayuda para dar con la responsable del brutal ataque.

Consumido por el fuego, Alexis fue trasladado a un centro médico cercano y de ahí a una unidad médica especializada para la atención de quemaduras.

Medellín

Tragedia: Mujer asesinó de un disparo a su esposo tras una discusión y todo lo hizo al frente de su hijo

Medellín

Doloroso balance por las lluvias en Antioquia: tres desaparecidos, un muerto y más de 7.500 familias afectadas

Medellín

En suspenso, la libertad de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana y alfil de Daniel Quintero, imputado por presunta corrupción

Medellín

Visitas a su novia en Medellín delatan a capo de la mafia italiana: rastrean sus nexos con narcos en Ecuador

Medellín

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Vehículos

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Medellín

Aguacero de esta tarde de miércoles en Medellín provoca estragos: árboles caídos, vías inundadas y tormenta eléctrica

Finanzas

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Deportes

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Deportes

Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

Ruth Arenas, la mamá del joven, habló con el medio local Telemedellín y relató cómo fueron esos momentos de incertidumbre. “¿Él nos preguntaba: mami, madre, me voy a morir?”, dijo la mujer.

Pero sus condiciones eran extremadamente graves. “Él estaba muy horrible, toda quemada la piel, estaba como deshecho”, describió la mujer.

Panoramica Medellín
Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Alexis falleció 24 horas después, en la madrugada del 1 de febrero. “Siempre te vamos a recordar como el niño del grupo, Alexis Ospina Piedrahita 😔Que el señor te tenga en su santa gloria”, escribió uno de los allegados al DJ en sus redes sociales.

Según testimonios dados por los familiares de Alexis a los medios de comunicación locales, el joven DJ vivía sumido en un entorno de violencia intrafamiliar.

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

De hecho, relataron que en noviembre había sufrido una agresión con arma blanca por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Incluso, Ruth Arenas dijo que su hijo había interpuesto por lo menos una denuncia ante la Fiscalía por agresiones intrafamiliares.

Visitas a su novia en Medellín delatan a capo de la mafia italiana: rastrean sus nexos con narcos en Ecuador

Ahora, las autoridades buscan a la mujer para que responda por la brutal agresión.

Más de Medellín

Este es el momento en el que la mujer fue capturada tras presuntamente matar a su esposo.

Tragedia: Mujer asesinó de un disparo a su esposo tras una discusión y todo lo hizo al frente de su hijo

Alexis Ospina Piedrahita, joven DJ que murió quemado en Medellín.

⁠Lo que se sabe de la muerte de un Dj en Medellín tras incendio al interior de su vivienda: familiares acusan a la esposa

Inundaciones en San Juan de Urabá, en Antioquia.

Doloroso balance por las lluvias en Antioquia: tres desaparecidos, un muerto y más de 7.500 familias afectadas

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana imputado por peculado e interés indebido en la celebración de contratos.

En suspenso, la libertad de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana y alfil de Daniel Quintero, imputado por presunta corrupción

Roberto Nastasi, italiano capturado en Medellín por nexos con la mafia.

Visitas a su novia en Medellín delatan a capo de la mafia italiana: rastrean sus nexos con narcos en Ecuador

Juan Abdiel Chérigo, conocido con el alias de ‘Coya’, narco panameño capturado en Granada, Antioquia.

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Avenida Regional, en Medellín, inundada por las lluvias.

Aguacero de esta tarde de miércoles en Medellín provoca estragos: árboles caídos, vías inundadas y tormenta eléctrica

Aeronave de Satena

Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Noticias Destacadas