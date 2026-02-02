NACIÓN

Visitas a su novia en Medellín delatan a capo de la mafia italiana: rastrean sus nexos con narcos en Ecuador

Su nombre es Roberto Nastasi, quien estuvo visitando durante ocho años la capital antioqueña.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 9:26 p. m.
Roberto Nastasi, italiano capturado en Medellín por nexos con la mafia
La vida que durante más de ocho años simuló Roberto Nastasi, un italiano que posaba como alto empresario del sector automotriz, fue develada este fin de semana por la Alcaldía de Medellín.

El hombre fue capturado por una solicitud de extradición que pesaba en su contra por narcotráfico.

Según informó la Alcaldía, alias Rizzo, como se le conoce en el bajo mundo, “pertenecería a una peligrosa estructura de la mafia. Se había escondido en Guayaquil, Ecuador, donde posaba de empresario, pero tenía pareja sentimental en Medellín desde hace 8 años, por lo cual visitaba la ciudad”.

Luego de conocer su paradero, las autoridades locales establecieron contacto con las autoridades italianas, con el fin de coordinar el operativo que terminó con su captura.

Para las autoridades, Nastasi es “el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia y era requerido por los delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en cantidades significativas, con circunstancias agravantes”.

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Las autoridades establecieron que, en sus visitas a la ciudad, el hombre recibía protección de estructuras criminales locales.

“Esas personas lo cuidaban, junto a estructuras de Medellín, lo que constituye otra renta criminal, no solo de sociedades mafiosas, sino de grupos de la ciudad que ofrecen servicios de guardaespaldas y de cuidado a delincuentes de otras partes del mundo”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

“En Medellín no hay refugio, no hay escondedero para los criminales; nosotros aquí damos la bienvenida a las instituciones, a la Policía, a la Fiscalía, a Interpol y a todas las capacidades que podamos tener contra el crimen transnacional”, añadió el alcalde.

Alias Gonzalito: del paramilitarismo a la cúpula del Clan del Golfo, la vida sanguinaria del hombre que murió ahogado

En 2011 había sido condenado por un juez de primera instancia de Roma a cuatro años y ocho meses de prisión por tráfico de drogas.

Dos años más tarde, había sido objeto de una notificación roja de Interpol, válida en 196 países, y de una orden de embargo de bienes emitida a petición de la Dirección de Investigación Antimafia, por un valor total aproximado de 1,5 millones de euros.

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Según registros de la Superintendencia de Compañías, dijo el medio ecuatoriano Ecuavisa, a nombre de Roberto Nastasi figura una compañía radicada en Villa España, al norte de Guayaquil, dedicada a la venta de equipos industriales.

Noticias Destacadas