Polémica resolución de la Fiscalía eliminaría despachos que investigan al Clan del Golfo y la Oficina de Envigado

En Chocó, Antioquia, Córdoba y otros departamentos en donde delinque el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado ha venido creciendo la preocupación a raíz de una resolución que expidió la Fiscalía General de la Nación, pero que impactaría las investigaciones que vienen avanzando contra esas estructuras criminales.

El documento de nueve páginas, firmado por la directora (e) Especializada contra las Organizaciones Criminales, Mabel Carrero, y expedido el pasado 19 de agosto, ordena sacar de la actividad por lo menos cuatro Fiscalías que hacen parte de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc), con sede en Medellín.

Día D para dos de los principales protagonistas de escándalos de corrupción en el gobierno Petro: Juliana Guerrero y Ricardo Roa

El ente investigador, liderado por Luz Adriana Camargo, explicó en la resolución que esa decisión, se tomó como una medida ante la falta de fiscales titulares por los movimientos de personal que se han dado, a través de concursos de méritos, y que, según la entidad, no habría el personal necesario para garantizar su funcionamiento.

Sin embargo, varias autoridades de la región no ha visto con buenos ojos esa determinación, al considerar que la eliminación de esos despachos podría terminar debilitando las investigaciones consideradas de alta relevancia, que han avanzado contra estructuras criminales como el Clan del Golfo o la denominada oficina de Envigado.

Así mismo, alertaron que esa decisión también habría afectado los procesos que se vienen adelantando contra por lo menos 23 integrantes de esas organizaciones ilegales, entre ellos, quienes hacían parte de la extinta mesa de diálogos de la cárcel de Itagüí.

La Fiscalía precisó en el acto administrativo que la medida no va a concluir en el archivo de esos procesos, si no que se van a redistribuir casi 250 noticias criminales entre varias Fiscalías de Medellín para equilibrar cargas y garantizar la continuidad de los procesos contra los criminales más temidos del país.

“Ante la inactivación de la Fiscalías 70, 71, 73 y 76 DECOC Medellín, resulta procedente redistribuir la carga laboral de esos despachos entre los demás despachos de la misma sede, a excepción de los despachos 26 y 75 por las razones expuestas, es decir, entre las Fiscalías 61, 63, 64, 67, 68 y 79 DECOC Medellin, atendiendo a la naturaleza de los asuntos, a un equilibrio de la carga laboral y con el propósito de garantizar el avance oportuno”, dice el documento.

Ahora la Fiscalía tendrá que garantizar con menos despachos que avancen las investigaciones contra los integrantes del Clan del Golfo y la Oficina de Envigado, dos estructuras criminales que han sembrado el terror en varias regiones del país.