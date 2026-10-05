Hacienda avaluada en más de $21.300 millones pasará a reparar a las víctimas del conflicto: paramilitares se habrían entrenado allí

La Fiscalía General de la Nación informó que, después de que se hiciera la solicitud, una magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre una propiedad ubicada en el municipio de Cimitarra, Santander.

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Se trata de una finca que presuntamente estuvo vinculada a actividades de estructuras paramilitares que en su momento delinquieron en el Magdalena Medio, una de las zonas más afectadas por la violencia.

El inmueble, identificado con el nombre de Piedra Linda, está avaluado en más de 21.300 millones de pesos y tiene una extensión de 1154 hectáreas.

La entidad confirmó que el sitio fue ocupado en una diligencia realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.

Asimismo, explicó que esta finca habría sido utilizada para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región.

Las investigaciones adelantadas hasta el momento y varios testimonios apuntan a que en el predio, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por las mencionadas organizaciones criminales.

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“Aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados pusieron en evidencia la posible relación con personas involucradas en actividades de narcotráfico y de conformación de estructuras armadas” indicó.

Finalmente, la Fiscalía confirmó que la hacienda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el objetivo de que sea destinada a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado.

A través de redes sociales la entidad compartió un video en el que se observa cómo es el sitio por dentro y por fuera: cuenta con cerca de tres casas, varios tanques y una gran zona verde.