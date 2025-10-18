El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a las revelaciones de SEMANA sobre las irregularidades en las que estaría implicado Miguel Quintero, el hermano del precandidato a la Presidencia, Daniel Quintero, quien es señalado de enriquecerse a través del cargo que ejercicio en La Alpujarra.

Miguel Quintero es señalado de recibir coimas en dinero en efectivo y en carros, lo que tiene bajo la mira de las autoridades las propiedades del hermano del político antioqueña, entre las que se incluyen una lujosa finca ubicada en el municipio de Copacabana.

“Esto lo denuncié el año pasado. El tiempo nos va dando la razón. Se robaron a Medellín. Según el testigo, me informó que habrían pagado 8 millones de dólares para cambiar gerente de Afinia. Ni hablar de cómo direccionaron contratos por más de 250 mil millones de pesos. También se la robaron. Que la gente en la costa sepa que los que se robaron a Medellín, también le hicieron daño a la costa”, señaló Gutiérrez.

La Fiscalía está indagando el nivel de enriquecimiento de Miguel Quintero para determinar cuál es la procedencias de esos recursos, especialmente en un contexto en el que varios exfuncionarios de la Alcaldía han presentado denuncias sobre esas posibles irregularidades.

En el caso de Afinia, la filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Daniel Quintero es señalado de vender esa compañía al excongresista William Ortega, del partido Cambio Radical, por 8 millones de dólares.

“La peor decisión que ha tomado EPM en su historia ha sido entrar con Afinia. Pero ya está claro que entraron en la Alcaldía anterior con el propósito de robársela. Hasta Tapias terminó envuelto en el escándalo”, sostuvo el alcalde.

Los detalles sobre la transacción irregular en la que participaron los hermanos Quintero fueron entregadas por un testigo clave a la Fiscalía General de la Nación, quien señala haber visto de cerca todo el proceso de negociación para entregar cuotas políticas en una de las empresas más importantes de Antioquia.

Esto lo denuncié el año pasado.

El tiempo nos va dando la razón.

Se robaron a Medellín.

Según el testigo, me informó que habrían pagado 8 millones de dólares para cambiar gerente de Afinia. Ni hablar de cómo direccionaron contratos por más de $250 mil millones. También se la… https://t.co/3uCRoh8tDF — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 18, 2025