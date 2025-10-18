Suscribirse

Política

Federico Gutiérrez carga contra Daniel Quintero tras revelaciones de SEMANA: “De pronto hasta tendrán que ser extraditados”

El alcalde de Medellín señaló a su antecesor por presunto lavado de activos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de octubre de 2025, 10:42 p. m.
Federico Gutiérrez, Daniel Quintero
Federico Gutiérrez señaló a Daniel Quintero como responsable de varios hechos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín. | Foto: Semana

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a las revelaciones de SEMANA sobre las irregularidades en las que estaría implicado Miguel Quintero, el hermano del precandidato a la Presidencia, Daniel Quintero, quien es señalado de enriquecerse a través del cargo que ejercicio en La Alpujarra.

Miguel Quintero es señalado de recibir coimas en dinero en efectivo y en carros, lo que tiene bajo la mira de las autoridades las propiedades del hermano del político antioqueña, entre las que se incluyen una lujosa finca ubicada en el municipio de Copacabana.

“Esto lo denuncié el año pasado. El tiempo nos va dando la razón. Se robaron a Medellín. Según el testigo, me informó que habrían pagado 8 millones de dólares para cambiar gerente de Afinia. Ni hablar de cómo direccionaron contratos por más de 250 mil millones de pesos. También se la robaron. Que la gente en la costa sepa que los que se robaron a Medellín, también le hicieron daño a la costa”, señaló Gutiérrez.

Contexto: Otro baldado de agua fría para Daniel Quintero: formularon pliego de cargos a siete de sus exfuncionarios por el escándalo de Aguas Vivas

La Fiscalía está indagando el nivel de enriquecimiento de Miguel Quintero para determinar cuál es la procedencias de esos recursos, especialmente en un contexto en el que varios exfuncionarios de la Alcaldía han presentado denuncias sobre esas posibles irregularidades.

En el caso de Afinia, la filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Daniel Quintero es señalado de vender esa compañía al excongresista William Ortega, del partido Cambio Radical, por 8 millones de dólares.

Contexto: Exclusivo: este es el testimonio secreto de la supuesta venta de la gerencia de Afinia, por 8 millones de dólares, durante la alcaldía de Daniel Quintero

“La peor decisión que ha tomado EPM en su historia ha sido entrar con Afinia. Pero ya está claro que entraron en la Alcaldía anterior con el propósito de robársela. Hasta Tapias terminó envuelto en el escándalo”, sostuvo el alcalde.

Los detalles sobre la transacción irregular en la que participaron los hermanos Quintero fueron entregadas por un testigo clave a la Fiscalía General de la Nación, quien señala haber visto de cerca todo el proceso de negociación para entregar cuotas políticas en una de las empresas más importantes de Antioquia.

Gutiérrez aseguró que le envió toda la información de ese escándalo al Departamento de Estado de Estados Unidos, al FBI y al congresista estadounidense Bernie Moreno, además de a los entes de control en Colombia. “Esto apenas comienza. De pronto hasta tendrán que ser extraditados por lavado de activos de la corrupción”, concluyó el alcalde de Medellín.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un policía herido por doble ataque con explosivos en el Cauca: delincuentes utilizaron drones

2. Max Verstappen dio el mazazo en la F1: Norris y Leclerc lo padecen en la pole del GP de Estados Unidos

3. Stream Fighters 4: Vidente colombiana predijo quién ganará la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

4. Federico Gutiérrez carga contra Daniel Quintero tras revelaciones de SEMANA: “De pronto hasta tendrán que ser extraditados”

5. Presidente Petro aseguró que colombiano detenido en el narcosubmarino “será procesado de acuerdo con las leyes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroFederico Gutiérrez

Noticias Destacadas

Federico Gutiérrez, Daniel Quintero

Federico Gutiérrez carga contra Daniel Quintero tras revelaciones de SEMANA: “De pronto hasta tendrán que ser extraditados”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Presidente Petro aseguró que colombiano detenido en el narcosubmarino “será procesado de acuerdo con las leyes”

Redacción Semana
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Federico Gutiérrez hace grave advertencia por protestas: “Quieren incendiar el país, ya activaron las primeras líneas”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.