Capturan a administrador de fincas señalado de abusar sexualmente de una menor: así habría ocurrido todo en Villeta

La Policía confirmó la captura de un sujeto señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en una finca de Villeta, en el departamento de Cundinamarca. La detención se dio por medio de una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del mencionado sitio.

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El hombre fue identificado como Santiago García Sotomayor, de 38 años y quien se desempeñaba como administrador de fincas turísticas.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el hoy procesado supuestamente aprovechaba su rol en el trabajo para ganarse la confianza de las familias y de esta manera acercarse a menores de edad.

Una vez lograba esto, al parecer, les ofrecía bebidas embriagantes y así las dejaba en estado de indefensión para, presuntamente, abusar sexualmente de ellas.

Imagen referencia de una persona capturada. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los hechos por los que fue detenido ocurrieron en enero del presente año y la víctima fue una menor de 14 años. La Policía indicó que tras lo ocurrido, la adolescente logró escapar e informó a su familia de lo sucedido.

Una vez conoció todo, el padre de la joven interpuso la respectiva denuncia con base en el relato de su hija, pero el hombre al parecer escapó. Cuando volvió a Villeta, fue capturado por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cundinamarca.

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García Sotomayor fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Sin embargo, el señalado agresor no aceptó los cargos, aunque un juez le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que avanza el proceso en su contra.

Si el administrador de fincas es encontrado culpable, podría enfrentar una pena que va entre los 12 y 20 años de prisión.

Imagen referencia del abuso a una menor de edad. Foto: Getty Images

“En Cundinamarca no hay escondite para quien atente contra nuestros niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional seguirá actuando con contundencia para protegerlos y garantizar sus derechos”, concluyó la institución.