SEMANA conoció en exclusiva que para el próximo 2 de diciembre fue citado a audiencia de imputación de cargos Nelson Emiro Linares Zárate, quien fungió como jefe de campaña de Carolina Corcho para la consulta del Pacto Histórico que se realizó en octubre de 2025.

Linares, abogado de profesión, fue vinculado a un proceso penal por las irregularidades en el trámite de reposición de votos a favor de la campaña en la que participó en la mencionada consulta interna.

Carolina Corcho votando en la consulta Foto: Archivo particular

La Fiscalía General le imputará los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

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