La precandidata a la Presidencia, Carolina Corcho, confirmó que se mantiene en la consulta interpartidista del Pacto Histórico para elegir a un candidato único a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Corcho señaló que sí participará en la contienda programada para el próximo domingo 26 de octubre, mecanismo en el que solo se enfrentaría a Iván Cepeda porque Daniel Quintero se retiró de esa disputa electoral.

“Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde”, indicó la exministra.

Cepeda, Corcho y Quintero habían manifestado su descontento con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil porque el logo del Pacto Histórico no quedó incluido en el tarjetón para la votación del próximo 26 de octubre.

“Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta”, le reclamó Corcho a esas dos instituciones.

Esas papeletas fueron impresas sin el logo del Pacto Histórico porque ese mecanismo quedó inscrito como una consulta interpartidista entre el Partido Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica.

No obstante, la exministra reclamó “que se asuma la debida custodia de los tarjetones por parte del Estado, que se permita que los tres precandidatos de manera ecuánime y con igualdad de garantías podamos inscribir testigos electorales”. Incluso, invitó a Daniel Quintero a regresar a la contienda.

La consulta del Pacto Histórico pasó de tener una decena de precandidatos inscritos a quedar solo con tres aspirantes confirmados para la contienda, pero ahora, cuando faltan once días para la fecha de la elección, solo terminarían enfrentándose Corcho y Cepeda en las urnas.

“En el propósito de construir el proceso democrático de las listas a Congreso del Pacto Histórico, solicito a todos y todas las precandidatas y precandidatos, sin distingo, inscritos legalmente, que se pronuncien frente al Registrador Penagos para que se corrija el tarjetón y se pueda llevar adelante la consulta”, invitó Corcho.

La Registraduría ya imprimió los tarjetones que se llevarán a las urnas para la realización de ese mecanismo. Quien gane en la consulta del Pacto Histórico se enfrentaría al resto de candidatos del frente amplio en las consultas de marzo de 2026, que se realizarán en el marco de las elecciones legislativas.