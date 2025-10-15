Suscribirse

Política

¿Iván Cepeda no tiene carisma? Gustavo Bolívar sale a defenderlo. Y el precandidato explica su personalidad

“Nunca le vi la maldad a Iván Cepeda”, dice Bolívar en un trino en el que invita a votar por él. “Detrás del adversario más encarnizado hay otro ser humano”, responde el senador en entrevista con María Isabel Rueda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 12:04 p. m.
El senador Iván Cepeda es el primer testigo de la Fiscalía General en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El senador Iván Cepeda en los juzgados de Paloquemao. | Foto: Colprensa

Iván Cepeda tiene una personalidad atípica en la política y sus críticos suelen señalar que su falta de “carisma” será uno de los lunares en su aspiración a la presidencia.

El reconocido senador de izquierda es uno de los tres aspirantes a la consulta del Pacto Histórico. Daniel Quintero renunció este miércoles en horas de la mañana. Como Gustavo Bolívar se había bajado de ese bus —precisamente por tener que apoyar a Quintero si él eventualmente llegara a ganar este round—, en las últimas semanas, ha hecho una fervorosa campaña por Cepeda.

Contexto: Petro reaccionó a la salida de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico y cargó contra el CNE: “La desbarata a la fuerza”

Bolívar publicó un video en el cual le manda un mensaje a esa gente que dice que no apoya a Cepeda porque “no tiene carisma”.

“Se acerca la fecha para elegir el representante del progresismo a las elecciones del año entrante. Mi candidato es Iván Cepeda. Primero porque lo conozco. Fui su compañero en el Senado varios años y nunca le vi la maldad a Iván Cepeda: un hombre responsable, un hombre serio" narró Bolívar.

gustavo bolívar Precandidato
"A mí me importa un carajo el carisma de la gente. A mí me importa es que sea honesto, que sea transparente", dijo Bolívar sobre Cepeda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Me dicen cosas tan superfluas como que es que Iván no tiene carisma, que es un cuento que inventaron en la otra campaña, que son bastante sucios. Pues les voy a decir una cosa, a mí me importa un carajo el carisma de la gente. A mí me importa es que sea honesto, que sea transparente, que sea trabajador, que no vaya a robar, que no se vaya a robar a este país, que no le vaya a entregar este país a los corruptos. Eso es lo que me importa: al carajo el carisma. No, que es que lee los discursos, que es que no emociona", agregó.

Contexto: Iván Cepeda propone un diálogo nacional en el que no descarta que se incluya al uribismo

Bolívar señaló que en la política colombiana mucha gente sí emociona y “tiene grandes discursos, que son grandilocuentes, que tienen mucho carisma”. Mencionó, por ejemplo, el caso de Alberto Santofimio y el de Álvaro Uribe.

Cepeda, que pocas veces había hablado de ese tema, se refirió a esa percepción que genera en las personas, en una entrevista con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo hace unas horas.

La periodista se refirió a su manera de ser: “calmado, poco dado a la irritabilidad, a las pataletas públicas” y le preguntó qué lo hacía explotar.

Contexto: Iván Cepeda se destapa por consulta presidencial: “Pactos politiqueros pretenden tomarse el Pacto Histórico”

El precandidato contestó: “Probablemente, como a todo ser humano, en ocasiones la ira o la indignación me pueden llevar a perder un poco la paciencia. Hago el esfuerzo de mantener una actitud, ¿cómo decirlo? Gentil o cordial; también respetuosa, que es lo fundamental. No puede perderse un mínimo umbral de consideración ética hacia los demás. Detrás del adversario más encarnizado, hay otro ser humano".

iván cepeda Senador
"Me gusta este tipo de camisas sobrias, o lo que considero vestir elegante. Las compro en mercados artesanales, otras las mando a hacer", dijo Cepeda. | Foto: juan carlos sierra-semana

En esa conversación, Cepeda se refirió a los hechos de corrupción que han sacudido a la izquierda, desde que ganó el poder con Gustavo Petro.

Rueda aseguró que era obvio que se sentía incómodo en ese contexto. “No es un problema de comodidad: me siento realmente avergonzado. Lo dije en Cali: los “olmedos” no pueden volverse a repetir en un gobierno de cambio”, aseguró.

También explicó algo llamativo de su personalidad: la camisa que siempre lo acompaña. “Me gusta este tipo de camisas sobrias, o lo que considero vestir elegante. Las compro en mercados artesanales, otras las mando a hacer. Creo que reflejan algo de mi forma de ser”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

2. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 15 de octubre

3. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía acusó a alias Gabriela, señalada de entregar el arma al menor homicida

4. Ideam pronosticó cómo estará el clima en Colombia durante este miércoles 15 de octubre: advierte fuertes lluvias

5. Daniel Quintero le propinó un golpe certero a la consulta de la izquierda y puso en riesgo los planes de Gustavo Petro para 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EleccionesIván CepedaGustavo Bolívar

Noticias Destacadas

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; y el procurador Gregorio Eljach.

Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

Redacción Semana
El Gobierno citó a reunión a Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

Daniel Quintero le propinó un golpe certero a la consulta de la izquierda y puso en riesgo los planes de Gustavo Petro para 2026

Redacción Semana
La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en la sede de la Defensoría en Bogotá el 6 de octubre de 2025.

Iris Marín advierte de alarmante reducción en el presupuesto para la Defensoría en 2026

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.