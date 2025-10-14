Suscribirse

Gustavo Bolívar enciende las alarmas en el Pacto Histórico: “Está pasando algo triste que no puedo callar”

El exdirector del DPS mostró su preocupación a pocos días de la consulta que definirá a los candidatos del Pacto Histórico al Senado, la Cámara de Representantes y al aspirante a la Presidencia.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 11:39 a. m.
Gustavo Bolívar
Gustavo Bolívar, exprecandidato presidencial del Pacto Histórico. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El exprecandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, mostró preocupación por el rumbo que podría tomar el movimiento político de izquierda de cara a las elecciones de 2026. Entre tantas cosas, manifestó en su cuenta de X que dentro de la organización “está pasando algo triste que no puedo callar”.

Empezó diciendo que el Pacto Histórico le dio el visto bueno a una serie de personas para participar en la consulta del próximo 26 de octubre que pertenecerían a la política tradicional, y que pondrían a disposición una maquinaria para derrotar a las bases del movimiento en la carrera por el Congreso de la República.

Contexto: Investigados, creadores de contenido y maquinarias: los lunares de la lista al Congreso del Pacto Histórico

“El Pacto Histórico avaló para la consulta del 26/Oct. (octubre) a una serie de candidatos (as) de la politiquería tradicional, en todo el país, incluso en Btá. (Bogotá), que con sus maquinarias y su poder económico aplastarán a nuestras bases en la carrera por buscar un buen renglón en las listas al Congreso”, dijo Bolívar en X.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) indicó que a estas personas se les da la oportunidad de participar sobre una carrera desigual, y cuestionó: “¿Para qué son las listas cerradas entonces si no es para permitir la participación de gente valiosa, intelectuales, líderes (as) sociales, luchadores (as) que no tienen ni plana ni maquinarias?”.

Para Gustavo Bolívar, este movimiento político de izquierda se fijó unos objetivos que serían difíciles de materializar en el marco de esta elección interna que se desarrollará, en medio de polémicas, el próximo 26 de octubre: “No es sectarismo. El Pacto Histórico prometió un cambio. Difícil está resultando cumplir”.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en las últimas horas sobre esta consulta a través de su cuenta de X, indicando que las condiciones de seguridad están dadas para que las personas acudan a las urnas y establezcan los candidatos que integrarán las listas al Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia.

Contexto: Los eventos de Iván Cepeda en plaza pública con los que busca imponerse en la consulta del Pacto Histórico

“Quienes quieran acercarse a votar en los puestos de votación contarán con las garantías democráticas del Estado colombiano. El despliegue de la fuerza pública para el cuidado de las elecciones: consulta del Pacto Histórico será el primer ensayo general de garantías de seguridad para las diferentes elecciones del año entrante”, agregó el primer mandatario.

La atención de la opinión pública está puesta sobre la carrera por la Presidencia dentro del Pacto Histórico. La exministra de Salud, Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, están en una carrera contrarreloj para sumar respaldos.

