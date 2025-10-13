Confidenciales
Los eventos de Iván Cepeda en plaza pública con los que busca imponerse en la consulta del Pacto Histórico
El líder de izquierda busca llevar a cabo la misma estrategia que Petro en el 2022.
El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda ya se mueve por todo el país buscando quedarse con la consulta del Pacto Histórico que se realizará el próximo 26 de octubre.
En las últimas horas, Cepeda estuvo en varios lugares, entre ellos Sincelejo, Santa Marta, Villavicencio, Cartagena, entre otros, donde estuvo rodeado de una multitud de personas que se han sumado a su campaña, incluso, algunos lo compararon con Petro, quien en 2022 recurrió a la misma estrategia.
HOY ANTE UNA PLAZA COLMADA POR MILES DE PERSONAS EN SINCELEJO, PRESENTÉ MI VISIÓN DE LA REVOLUCIÓN AGRARIA: pic.twitter.com/0q1SsHdwoR— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 11, 2025
Cepeda lanzó varias de sus propuestas en estos lugares, por ejemplo, en una de ellas se comprometió a seguir adelante con la reforma agraria de Gustavo Petro si llega a la Casa de Nariño.
En las últimas horas, el senador sorprendió con un llamado para que se pueda hacer un acuerdo sobre lo fundamental y que no haya exclusiones, por lo que también estaría invitado el expresidente Álvaro Uribe, su mayor contradictor y su contraparte en el juicio entre ambos.