El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda ya se mueve por todo el país buscando quedarse con la consulta del Pacto Histórico que se realizará el próximo 26 de octubre.

En las últimas horas, Cepeda estuvo en varios lugares, entre ellos Sincelejo, Santa Marta, Villavicencio, Cartagena, entre otros, donde estuvo rodeado de una multitud de personas que se han sumado a su campaña, incluso, algunos lo compararon con Petro, quien en 2022 recurrió a la misma estrategia.

HOY ANTE UNA PLAZA COLMADA POR MILES DE PERSONAS EN SINCELEJO, PRESENTÉ MI VISIÓN DE LA REVOLUCIÓN AGRARIA: pic.twitter.com/0q1SsHdwoR — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 11, 2025

Cepeda lanzó varias de sus propuestas en estos lugares, por ejemplo, en una de ellas se comprometió a seguir adelante con la reforma agraria de Gustavo Petro si llega a la Casa de Nariño.