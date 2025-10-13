Suscribirse

Los eventos de Iván Cepeda en plaza pública con los que busca imponerse en la consulta del Pacto Histórico

El líder de izquierda busca llevar a cabo la misma estrategia que Petro en el 2022.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 5:27 p. m.
Iván Cepeda en Sincelejo
Iván Cepeda estuvo en Sincelejo. | Foto: Iván Cepeda

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda ya se mueve por todo el país buscando quedarse con la consulta del Pacto Histórico que se realizará el próximo 26 de octubre.

En las últimas horas, Cepeda estuvo en varios lugares, entre ellos Sincelejo, Santa Marta, Villavicencio, Cartagena, entre otros, donde estuvo rodeado de una multitud de personas que se han sumado a su campaña, incluso, algunos lo compararon con Petro, quien en 2022 recurrió a la misma estrategia.

Cepeda lanzó varias de sus propuestas en estos lugares, por ejemplo, en una de ellas se comprometió a seguir adelante con la reforma agraria de Gustavo Petro si llega a la Casa de Nariño.

En las últimas horas, el senador sorprendió con un llamado para que se pueda hacer un acuerdo sobre lo fundamental y que no haya exclusiones, por lo que también estaría invitado el expresidente Álvaro Uribe, su mayor contradictor y su contraparte en el juicio entre ambos.

