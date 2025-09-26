Suscribirse

Política

Iván Cepeda se destapa por consulta presidencial: “Pactos politiqueros pretenden tomarse el Pacto Histórico”

El senador y precandidato aseguró que no teme enfrentarse a nadie.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 7:28 p. m.
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, prendió motores para la campaña presidencial de 2026.
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, prendió motores para la campaña presidencial de 2026. | Foto: Prensa Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda se destapó sobre la crisis por la que pasa el Pacto Histórico, que no podrá realizar la consulta interna para elegir precandidato a la Presidencia el próximo 26 de octubre.

Esa coalición decidió convocar el mecanismo de consulta únicamente para la conformación de las listas al Senado y a la Cámara de Representantes y dejar la determinación de su candidato para la consulta del Frente Amplio.

“Que no haya confusión, ni dentro ni fuera del Pacto Histórico: no estamos frente a un simple pulso electoral ni tememos enfrentarnos a nadie. Hemos combatido a los sectores más corruptos, criminales y mafiosos de la política —incluso a costa de la vida de compañeros, compañeras, familiares y de nuestra propia seguridad—, y los hemos vencido", afirmó Cepeda.

Contexto: Lo que sigue para la elección del candidato a la Presidencia del Pacto Histórico, tras el revés de la consulta interna

En ese mecanismo estaría participando Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, cuyo aterrizaje en la consulta presidencial ha generado molestias entre quienes forjaron la coalición en 2022, la misma que llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

“No tememos ni a pactos politiqueros ni a las maquinarias que hoy pretenden tomarse el Pacto Histórico”, aseveró el precandidato a la Presidencia, quien anunció su aspiración justo después de impulsar un proceso judicial por el que el expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia.

Contexto: Presidente Petro da la orden al Pacto Histórico de cara a las presidenciales de 2026: “Es el pueblo el que tiene derecho a elegir”

“Nos encontramos en una encrucijada. Colombia Humana, el partido del presidente Petro, no tiene personería jurídica. Progresistas tampoco. Y por decisión del CNE, el Pacto Histórico ha sido reducido legalmente al Polo Democrático, la UP y el PCC. Esa interpretación, que desconoce nuestra realidad política y la voluntad de millones, no la aceptamos", detalló Cepeda.

Mientras figuras como Cepeda, la senadora María José Pizarro y el exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, son cautelosos sobre el futuro de la elección del candidato, Quintero acudió este viernes a la Registraduría para intentar, fallidamente, inscribir su candidatura.

Contexto: Gustavo Bolívar le ganó el pulso a Daniel Quintero: así se desmontó el Pacto Histórico de la consulta presidencial

Lo claro es que el senador Cepeda apela a que el Pacto Histórico sí pueda constituirse como una sola colectividad. “Mientras avanzamos en la construcción de mecanismos de unidad, el establecimiento intenta sabotear jurídicamente este proceso. No lo permitiremos. Vamos a defender nuestro derecho político a constituirnos como una sola organización: la tentación de la división es una línea roja que no estamos dispuestos a cruzar”, dijo.

La Colombia Humana fue la colectividad que avaló al presidente Petro en 2022. Entretanto, Progresistas es el movimiento de la senadora Pizarro, quien también busca ser avalada como candidata presidencial. Con el panorama actual, ambas fuerzas estarían fuera del partido único.

“No renunciaremos al derecho fundamental de organizarnos como partido. No aceptamos que se nos conduzca al suicidio político. No vamos a borrar de un plumazo el logro histórico que significó la unidad de las fuerzas alternativas. No permitiremos que los cantos de sirena desvíen el rumbo de nuestra historia”, concluyó Cepeda.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

2. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

3. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

4. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

5. ¿Asesino en serie en Houston? Cuatro cadáveres fueron encontrados en los canales de la ciudad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoIván CepedaElecciones 2026

Noticias Destacadas

Hernán Penagos Giraldo, registrador Nacional en el Congreso de Fenalco en Medellín.

Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu

“Desobedezcan la orden de Trump”: Petro envió mensaje al ejército de EE. UU. en la manifestación contra Netanyahu

Redacción Semana
Daniel Quintero y Carolina Corcho inscribieron sus candidaturas.

Pese al limbo jurídico del Pacto Histórico, Daniel Quintero y Carolina Corcho solicitaron a la Registraduría ser precandidatos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.