Suscribirse

Política

Pacto Histórico no hará consulta para elegir candidato presidencial; podría considerar una encuesta como mecanismo de elección

Se optó únicamente a conformar una lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de cara a estas elecciones.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 12:08 a. m.
Pacto Histórico y elecciones del 2026. Imagen de referencia.
El Pacto Histórico confirmó que acudirá a las urnas para realizar consultas interpartidistas con el objetivo de conformar sus listas al Congreso. | Foto: Colprensa/Semana.

Se mueven las cartas en el Pacto Histórico, donde se pretendía realizar una consulta para elegir quién sería el candidato oficial de la coalición en las elecciones presidenciales del 2026.

Mediante un comunicado este jueves, 25 de septiembre, el partido dio a conocer que no hará dicha consulta que estaba prevista para el próximo 26 de octubre del presente año.

Contexto: Pacto Histórico confirma que acudirá a la consulta interpartidista para conformar las listas al Congreso

“Nuestro compromiso se enmarca en una política de unidad y de construcción de alianzas hacia un Frente Amplio que asegure la victoria en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Reafirmamos, además, nuestra decisión de constituirnos en un solo movimiento político que represente a las mayorías nacionales como organización de izquierda y progresista. El Pacto somos todos, sin exclusiones”, dice parte de la misiva.

Por lo tanto, se optó únicamente a conformar una lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de cara a estas elecciones.

El otro chicharrón de la Colombia Humana, el partido político de Gustavo Petro, que le impediría fusionarse con el Pacto Histórico
La coalición señaló que priorizará la consulta del Frente Amplio para elegir a su candidato a la Presidencia. | Foto: SEMANA

“Ante las circunstancias jurídicas que actualmente nos impiden realizar consultas como movimiento unificado, el Comité Político Nacional del Pacto Histórico ha decidido acudir al mecanismo de consulta interpartidista para definir exclusivamente sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes. En consecuencia, se inscribirán las precandidaturas avaladas con el fin de conformar listas cerradas, paritarias y con alternancia de género, de acuerdo con el reglamento y el procedimiento aprobado por consenso en el comité político”, menciona el comunicado.

Esa decisión estaba en duda por los líos que ha tenido el movimiento para consolidarse como un partido único, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) acogió la conformación del partido, pero excluyendo de este a la Colombia Humana.

“Respecto a la selección de la precandidatura presidencial, y considerando la falta de certezas jurídicas que garanticen la participación de la candidatura escogida en una consulta del Frente Amplio en marzo junto a otros liderazgos y sectores aliados, hemos resuelto priorizar dicha consulta como el espacio definitivo que asegure la elección de la opción ganadora de cara a las elecciones presidenciales de mayo”, detalla el texto.

Hasta este viernes 26 de septiembre, el sector político tenía plazo de confirmarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil su intención de participar en las consultas internas.

“El comité político definirá el mecanismo democrático que garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral. Las precandidaturas actuales podrán continuar, si así lo deciden, en su aspiración de representar al Pacto Histórico en la consulta del Frente Amplio, presentando sus propuestas programáticas y acompañando el proceso para el Congreso de la República”, puntualiza el escrito del Pacto Histórico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistral golazo de Estudiantes en Copa Libertadores: video de la acción ante Flamengo

2. Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Téngase por avisado, lo haremos volar por los aires”

3. Referente de Santa Fe lanzó mensaje tras la salida de Jorge Bava: un ídolo le respondió

4. Walter Mercado: Horóscopo y números de la suerte del 26 de septiembre para llamar la fortuna; podría ganar la lotería

5. Exdirector del FBI es acusado de dos cargos tras presión de Trump por perseguir a sus enemigos políticos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoGustavo Petroconsultas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.