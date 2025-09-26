Suscribirse

Presidente Petro da la orden al Pacto Histórico de cara a las presidenciales de 2026: “Es el pueblo el que tiene derecho a elegir”

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Nación
26 de septiembre de 2025, 2:44 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de Colombia.

En el Pacto Histórico hay ‘fuego amigo’ entre algunos precandidatos presidenciales. De hecho, el pasado martes 23 de septiembre, Gustavo Bolívar destapó en El Debate de SEMANA el plan para escoger al candidato único presidencial de esa colectividad.

El precandidato Bolívar planteó que no se lleve a cabo una consulta interna en el Pacto Histórico para elegir al candidato único de cara a las presidenciales de 2026, sino que, por el contrario, se haga una encuesta.

No obstante, esta mañana de viernes, 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro lanzó una orden. El jefe de Estado dijo que el Pacto Histórico “debe ir a consulta popular”.

Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”, concluyó diciendo el presidente Petro en su mensaje en la red social X.

“En la encuesta no pueden meter la mano estos personajes”

Gustavo Bolívar dijo en El Debate que él ya había hablado con tres precandidatos del Pacto Histórico sobre la posibilidad de que, al interior del Pacto Histórico, se lleve a cabo una encuesta, en vez de una consulta interna.

Gustavo Bolívar SE OPONE a presencia de Daniel Quintero en la consulta del Pacto | El Debate

De acuerdo a lo manifestado con Bolívar, él ya había tenido conversaciones al respecto con Susana Muhamad, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

“Yo les he dicho a las compañeras y compañeros, por qué no hacemos una encuesta, que en la encuesta no pueden meter la mano estos personajes. Yo lo he consultado con Iván Cepeda, que está de acuerdo, con Susana Muhamad y con Carolina Corcho. Son las tres personas con las que he hablado. De hecho, nos vamos a reunir de pronto hoy o mañana para seguir conversando sobre el temor que tenemos todos de que esas injerencias externas, esos votos externos, nos puedan representar una derrota injusta, porque no sería con los votos de la militancia”, indicó puntualmente Bolívar.

Contexto: Tribunal ordena a la Registraduría y CNE que permita inscripción de candidatos del Pacto Histórico a la consulta presidencial

Bolívar vs. Quintero

En cuanto a la injerencia externa que mencionó Bolívar en El Debate, tiene que ver con las supuestas alianzas que está haciendo el precandidato Daniel Quintero con sectores de la política tradicional en todo el país.

Lo anterior se da en medio del rifirrafe entre Bolívar y Quintero al interior del Pacto Histórico.

Contexto: Gustavo Bolívar le ganó el pulso a Daniel Quintero: así se desmontó el Pacto Histórico de la consulta presidencial

“Él tiene personas, por ejemplo, trabajando en la Gobernación del Valle. Él estuvo en la Costa Atlántica, ahí apareció la foto, el video de alianzas, seguramente, con el Clan de los Torres. En Córdoba me dicen que ya hizo unas alianzas con unos congresistas de allí. Se está moviendo por todo el país”, aseguró Bolívar sobre Quintero, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción.

Gustavo Bolívar y Daniel Quintero
Gustavo Bolívar se ha opuesto a la presencia de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico. | Foto: Foto: Semana

Por lo tanto, Bolívar resaltó el pasado martes en El Debate que, el precandidato Quintero, estaría faltándole al Pacto Histórico y a los aspirantes a la Presidencia de esa colectividad.

“El acuerdo es que nosotros estamos haciendo una consulta interna, es decir, del Pacto. Y podría pasar que si le cuajan todos estos acuerdos que está haciendo [Daniel Quintero], pues que la consulta de la izquierda se la gane la derecha, o la gane el Partido Conservador, o la ganen los aliados de él, y esa no es la esencia de una democracia interna. Porque nosotros lo que estamos buscando es que la militancia interna nuestra elija al mejor candidato o candidata. Pero si ya vienen injerencias externas, pues ahí hay un peligro”, señaló Bolívar.

