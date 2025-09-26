Gustavo Bolívar le ganó el pulso a Daniel Quintero: así se desmontó el Pacto Histórico de la consulta presidencial

Lo que pretendía ser una consulta interna para elegir un candidato presidencial que representara al Pacto Histórico en las elecciones de 2026 terminó por desmontarse.

El partido dio a conocer que en la consulta que se realizará el próximo 26 de octubre del presente año, solo se conformará una lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes.

Así lo indicó el Pacto Histórico a través de un comunicado:

“Nuestro compromiso se enmarca en una política de unidad y de construcción de alianzas hacia un Frente Amplio que asegure la victoria en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Reafirmamos, además, nuestra decisión de constituirnos en un solo movimiento político que represente a las mayorías nacionales como organización de izquierda y progresista. El Pacto somos todos, sin exclusiones”, dice parte de la misiva.

El Pacto Histórico confirmó que acudirá a las urnas para realizar consultas interpartidistas con el objetivo de conformar sus listas al Congreso. | Foto: Colprensa/Semana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acogió la conformación del partido, pese a que estaba en duda por los líos que ha tenido el movimiento para consolidarse como un partido único.

“Respecto a la selección de la precandidatura presidencial, y considerando la falta de certezas jurídicas que garanticen la participación de la candidatura escogida en una consulta del Frente Amplio en marzo, junto a otros liderazgos y sectores aliados, hemos resuelto priorizar dicha consulta como el espacio definitivo que asegure la elección de la opción ganadora de cara a las elecciones presidenciales de mayo”, detalla el comunicado del partido.

Esto deja ver que Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y precandidato presidencial, le ganó el pulso a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien también aspira a la presidencia.

Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. | Foto: Foto: Semana

Los dos precandidatos se han lanzado duros dardos por diferentes motivos. Bolívar ha dejado claro que no considera a Quintero como alguien que represente los valores de la izquierda.

Antes de que se conociera la decisión del partido, el exdirector del DPS le había pedido al exalcalde que abandonara la consulta interna con la intención de que participara en la interpartidista, que tendrá su escenario en marzo del próximo año. Con este giro, vuelven a moverse las cartas.