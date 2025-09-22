Suscribirse

Política

“El señor Daniel Quintero y yo somos muy diferentes”: la respuesta de Roy Barreras a Gustavo Bolívar

El exdirector del DPS había reclamado porque supuestamente el exembajador estaría apoyando al exalcalde de Medellín.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 11:32 p. m.
Roy Barreras, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.
Roy Barreras le contestó a Gustavo Bolívar sobre sus similitudes con Daniel Quintero. | Foto: SEMANA

El exsenador y exembajador de Colombia ante el Reino Unido Roy Barreras le respondió al precandidato presidencial Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, luego de que dijera que Roy Barreras y Daniel Quintero podrían ser los mejores candidatos para el petrismo.

“No te equivoques. El señor Daniel Quintero y yo somos muy diferentes. En todo. Te agradezco no me compares. También soy diferente a ti, pero no en todo. Que en la consulta de las izquierdas —si la hay— gane la mejor o el mejor elegido para competir en marzo con el centro/liberalismo progresista (si hay Frente Amplio) y construir la poderosa coalición de centro-izquierda que ganará en 2026″, dijo Barreras.

El exsenador recordó que precisamente en 2022 uno de los detalles que les dio la victoria fue una coalición de centro-izquierda, sin embargo, considera que esa alianza se rompió y con ella la gobernabilidad de Petro.

Barreras le deseó lo mejor a Bolívar en la consulta del 26 de octubre en la que competirán Bolívar, Iván Cepeda, María José Pizarro, Gloria Flórez, Susana Muhamad, Carolina Corcho y toda la militancia del Pacto Histórico, el Polo Democrático y la UP.

“La unidad es la victoria. ¿Sabes cuál es un debate ético pendiente? Si por intereses individuales y por sectarismo ciego y perdedor son capaces de sacrificar el cambio y la estabilidad de un país que requiere unidad y no división”, agregó Barreras.

Roy Barreras.
Roy Barreras se refirió a la consulta de la izquierda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

El exembajador le dijo a Bolívar que considera que se trata de un líder “liberal” y que llegó al igual que él a construir una “fuerza progresista” que tiene las mismas bases.

“Que cree en la vida y no en la muerte, que está del lado de las víctimas y no de los victimarios. Una fuerza que ha intentado desarmar a los violentos o someterlos a la justicia”, dijo el exsenador que ha pasado por varios gobiernos de distintas corrientes políticas.

Contexto: Fuerte choque entre Gustavo Bolívar y la campaña de Daniel Quintero: “Petro le pidió que renunciara”

Bolívar se había molestado con Quintero luego de que él compartiera unas vallas digitales hechas con inteligencia artificial en las que salía el exalcalde de Medellín y Abelardo de la Espriella disfrazado, lo que Bolívar consideró que era un insulto a la comunidad LGBTI, a quien dice defender.

Incluso, sugirió que Barreras estaría respaldando la candidatura de Quintero. “Mi cálculo, conociendo cómo se mueve la política hace mucho rato, es que el mismo Roy Barreras podría estar ayudando a Daniel Quintero a que gane la consulta. Y no solo él. No sería raro que, de repente, pudiera ganar la consulta del 26 de octubre”, afirmó.

