Suscribirse

Política

Carolina Corcho y Gustavo Bolívar radican tutela para pedir que se amparen sus derechos políticos

Los precandidatos a la Presidencia del Pacto Histórico temen no poder participar en la consulta interna de ese sector político tras la decisión del CNE.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 8:36 p. m.
Gustavo Bolívar está recibiendo la asesoría de Carolina Corcho
Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. | Foto: SEMANA

Los precandidatos a la Presidencia del Pacto Histórico, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la decisión de esa corporación sobre la personería jurídica del Pacto Histórico.

Corcho y Bolívar reclaman que se amparen sus derechos a la participación política, al debido proceso y la igualdad, tras la decisión que aprobó la fusión de tres partidos para conformar el Pacto Histórico, pero que excluyó a la Colombia Humana.

Los precandidatos solicitan la suspensión parcial de los efectos de la resolución y que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitar la inscripción de las precandidaturas presidenciales y legislativas.

Contexto: Exesposa de Petro reconoció problemas internos en Colombia Humana, el partido del presidente, y planteó alternativas: “Dimos papaya al CNE”

La medida tiene carácter de urgencia, pues el plazo para oficializar a los candidatos que participarán en las consultas internas de octubre finaliza el próximo viernes 26 de septiembre.

“La tutela, radicada esta mañana con carácter de urgencia dado que el próximo viernes 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas, busca un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior amparando los derechos a la participación política, al debido proceso y a la igualdad, de cara a los condicionamientos hechos por el CNE a través de la reciente resolución que otorga personería jurídica condicionada, de la cual por lo demás aducen incurrió en demoras que inciden también en el proceso”, detallaron en un comunicado Bolívar y Corcho.

Contexto: Gustavo Bolívar, preocupado por reconocimientos del ministro Armando Benedetti a Roy Barreras y Daniel Quintero: “La izquierda ha muerto”

Los precandidatos consideran que no existen razones jurídicas que impidan el reconocimiento pleno de la personería y señalan que, si no se les otorga una medida cautelar para su inscripción, se produciría un “perjuicio irremediable” que haría que queden excluidos de la consulta interna del Pacto Histórico.

Corcho y Bolívar enfatizaron que “la demora en el fallo administrativo y la condición impuesta impiden la inscripción de candidaturas en los plazos establecidos, afectando la democracia participativa y pluralista”.

Contexto: Armando Benedetti defiende a capa y espada a Daniel Quintero y revela quién es el favorito de Petro para la consulta del Pacto Histórico

La decisión del CNE permitió la fusión de la UP, el Polo Democrático y el Partido Comunista para la conformación del partido único del Pacto Histórico. No obstante, dejó por fuera a la Colombia Humana al considerar que esa colectividad tiene procesos pendientes por resolver.

El senador Gustavo Bolívar y la exministra de Salud Carolina Corcho-
El senador Gustavo Bolívar y la exministra de Salud Carolina Corcho. | Foto: Twitter: @GustavoBolivar

La determinación tomada por el alto tribunal también impactaría la conformación de las listas del Pacto Histórico para las elecciones legislativas de 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Soy un presidente descertificado”: así se presentó Gustavo Petro en evento de la ONU en Nueva York

2. Trump alista un golpe histórico: esta sería su decisión sobre Antifa y se anunciaría esta noche

3. Admiten demanda contra RTVC por millonarios contratos que no tendrían relación con su actividad

4. Administración Trump prohíbe a los diplomáticos de este país comprar en Costco, ¿una medida sin precedentes?

5. “No requiero apoyo, asesoría, ni orientación”, la fiscal del caso Nicolás Petro denuncia irregularidades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cne Carolina CorchoGustavo BolívarPacto histórico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.