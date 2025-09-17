Suscribirse

POLÍTICA

Gustavo Petro, con vía libre para fusionar los partidos del Pacto Histórico en 2026: el CNE aprobó la solicitud, pero excluyó a Colombia Humana

La Colombia Humana, el partido del presidente, tendrá que armar sus propias listas al Congreso. Al presidente le dieron zanahoria y garrote en el tribunal electoral.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 5:46 p. m.
Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE
Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral (CNE). | Foto: Revista Semana

El presidente Gustavo Petro ganó por un lado, pero perdió por otro en la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se adelantó este miércoles, 17 de septiembre.

SEMANA confirmó que los nueve magistrados aprobaron la fusión de los partidos políticos que integran el Pacto Histórico y, en adelante, podrán convertirse en uno solo, una estrategia política y jurídica que les permitirá armar coaliciones para la presidencia y el Congreso en 2026.

Sin embargo, la decisión de los magistrados del CNE quedó condicionada a que todos los partidos políticos que se fusionarán tendrán que tener resueltos los procesos administrativos que estén en curso en ese tribunal, es decir, tendrán que pagar las sanciones en su contra o buscar, jurídicamente, la culminación de sus investigaciones.

Recordemos que la Ley 1575 de 2011, que adopta reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, en su artículo 14, es clara en que las colectividades que tengan investigaciones administrativas no se pueden fusionar.

“No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”, se lee textualmente.

El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro | Foto: Colprensa

SEMANA conoció que el CNE, aunque les permitió a los partidos fusionarse, la decisión solo cobijará a la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista.

No obstante, no podrá fusionarse la Colombia Humana, casa política que fundó Gustavo Petro y que obtuvo su personería jurídica cuando se convirtió en presidente, en 2022.

La Colombia Humana se quedó por fuera de esta sombrilla por un error que cometieron sus directivos en una de sus asambleas donde se aprobó la fusión.

Debió ser adoptada con el voto favorable de las dos terceras partes de los delegados asistentes del partido y un cuórum de las dos terceras partes de los miembros afiliados.

Como en la Colombia Humana el número de afiliados es de 114.381 personas, se necesitaba un cuórum de 76.315 afiliados, y cuando se votó por la fusión del partido solo estuvieron 1.280.

La ponencia fue del magistrado Altus Baquero y la sala plena la acogió por unanimidad.

Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE | Foto: Guillermo Torres / Semana

El impacto político de esta decisión no es de poca monta. Sacar a la Colombia Humana del Pacto Histórico tiene grandes connotaciones, entre ellas, tendrían que realizar una lista independiente al Senado y la Cámara y competirle a la del Pacto Histórico y la de Unitarios, un sector de izquierda y progresista independiente a Petro y liderado por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Eso no está en los planes del presidente Petro.

En una reunión reciente en la Casa de Nariño, el jefe de Estado les dijo a sus bancadas de Senado y Cámara que no entendía por qué insistían en sacar dos listas al Senado. Advirtió durante el encuentro que esa división dispersaba los votos y el objetivo era que se obtuvieran más de tres millones de respaldos en las urnas el 26 de octubre.

ed 2251
La decisión del CNE impactará los intereses políticos de la izquierda en 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

¿Qué hará el presidente? ¿Qué medidas adoptará la Colombia Humana? ¿Aceptará esta decisión el Pacto Histórico? O, ¿acatarán la recomendación del precandidato Gustavo Bolívar de rechazar la resolución del CNE? Las respuestas se conocerán en los próximos días.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

2. Gobierno Petro denuncia por “crímenes de guerra” a organizaciones y cabecillas que han secuestrado a militares

3. Todo listo para el FestiJazz 2025 en Mompox: esto es lo que debe saber

4. “Es una grosería”: Gustavo Petro a 11 partidos que lo desautorizaron por críticas a Estados Unidos

5. Gaula captura a joven que fingió un secuestro para extorsionar a su mamá: esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricocne

Noticias Destacadas

Donald Trump Gustavo Petro

Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

Redacción Semana
El presupuesto para el 2025 ha generado gran controversia.

“Es una grosería”: Gustavo Petro a 11 partidos que lo desautorizaron por críticas a Estados Unidos

Redacción Semana
Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño arremetió contra Petro por declaraciones sobre el magnicidio de su hijo: “Incita a que a mí también me asesinen”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.