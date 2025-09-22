Exesposa de Petro reconoció problemas internos en Colombia Humana, el partido del presidente, y planteó alternativas: “Dimos papaya al CNE”

El Consejo Nacional Electoral dejó por fuera a Colombia Humana- el partido político del presidente Gustavo Petro- de la fusión del Pacto Histórico, de cara al 2026.

La razón: no cumplió con la convocatoria exigida por los estatutos internos cuando decidieron entregar su personería jurídica y convertirse en un solo partido con la UP y el Polo Democrático Alternativo.

Los líderes de la Colombia Humana no se han quedado quietos porque tienen dos semanas para subsanar lo ocurrido. Este fin de semana convocaron a una asamblea y votaron la modificación de un artículo interno que cambia el cuorum exigido para las decisiones.

Todo lo ocurrido surgió tras serios problemas internos de posibles favoritismos que denunció, en su momento, Mary Luz Herrán, la exesposa de Gustavo Petro.

Hoy, la expareja del presidente, hizo un análisis de lo ocurrido y planteó una alternativa para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reverse su decisión. Lo primero: reconocer lo que está ocurriendo en el seno de la colectividad.

“Está claro que Colombia Humana debe poner la casa en orden, mi propuesta como dirigente del partido y coordinadora de Colombia Red Profunda: Uno, declarar nulidad de la asamblea nacional del Ágora, con ello se caen todas las impugnaciones. Dos, escuchar a quienes impugnaron, por algo lo hicieron, aclaro yo no lo hice pese a todas las irregularidades presentadas en esa asamblea. Tres, que el consejo de ética resuelva quejas y denuncias que vienen del 2022 en tiempo récord”, dijo.

Y siguió: “Cuatro, es necio pretender cambiar el Artículo 72 de nuestros estatutos, cuando en ellos mismos Artículo 22 dice que solo se puede mediante asamblea nacional ordinaria. Cinco, Colombia Humana debe tomar decisiones radicales así nos duela, pero acá lo que cuenta es la unidad y salvar al país de la arremetida de la derecha que puede llegar a acabar con todo lo avanzado”.

A su juicio, el Consejo Nacional Electoral “ha actuado según nuestros propios estatutos y la Ley 1475 de 2011, pero además les dimos papaya para que politicen las decisiones. Pese a eso estamos a tiempo de resolver lo que las directivas hicieron trizas”.

Al final, Herrán le hizo un llamado a la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, con quien tiene diferencias políticas. “Que haga lo debido”, escribió en sus redes sociales.

Mary Luz Herrán es la madre de Andrés y Andrea, los hijos del presidente Gustavo Petro, y se conoció con él en la guerrilla del M-19. Ella buscó en el 2022 un cupo en el Senado, hizo política, recorrió el país y la ubicaron en un lugar por debajo del puesto 25. En esta oportunidad, ella volverá a intentarlo.

Herrán hizo parte del grupo de militares de la Colombia Humana que se reunió con el presidente este domingo, 21 de septiembre.