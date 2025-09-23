Gustavo Bolívar lanza bomba política en el petrismo frente a las elecciones y arremete contra Quintero: “No le dejaré el camino libre”

La carrera presidencial está movida. Con más de 100 candidatos y sin encuestas, el partidor aún es confuso y, por eso, las consultas internas que se realizarán a finales de octubre pueden ser determinantes.

En la izquierda, sin embargo, podría haber una ruptura sin que estas encuestas aún tengan lugar. Así lo anticipó el precandidato presidencial Gustavo Bolívar, quien había sido ―en los tiempos en que se publicaban las mediciones― el favorito en esas toldas.

En una entrevista con María Isabel Rueda, el precandidato afirmó que no está seguro de dejarse medir en octubre. La razón es solo una: Daniel Quintero.

“Yo tendría que tomar la decisión. O no voy a esa consulta, o si voy. Apoyo el resultado, pero no soy capaz de apoyar a Quintero, sabiendo lo que ha hecho”, aseguró.

La periodista le preguntó si el país está frente a una inminente ruptura de la izquierda: “Ad portas de mirar si me quedo hasta marzo o… ¿Por qué? Porque si él llega a derrotar a Iván, yo me le meto a Quintero en marzo. Pero no le dejo el camino libre”, advierte.

Gustavo Bolívar, precandidato | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Bolívar hace cuentas y no le gusta lo que ve. “En el sentido electoral de la palabra, todos quisiéramos esa herencia. Pero, ¿de qué manera? Unos estamos jugándole a defender al Gobierno con las lealtades que siempre hemos tenido, pero hay otros que están haciendo cosas sucias”, aseguró.

Bolívar no quiere que Quintero sea el factor decisivo en la consulta. “Si es una consulta interna del Pacto y él está haciendo alianzas con sectores de derecha, con el Partido Conservador, eso es sucio. Entonces se va a contaminar la elección y ya no van a decidir los petristas, sino el país político. Y pudiera pasar, es una alerta a la gente, que la consulta de izquierda en octubre la gane la derecha”, le dijo a Rueda.

Por otro lado, tampoco quiere ganar como consecuencia de que muchas personas externas al Pacto entren a votar para atajar a Quintero.

La respuesta a Armando Benedetti

Bolívar también se refirió a la explosiva entrevista de Armando Benedetti en SEMANA. En conversación con el editor político, Diego Bonilla, el ministro del Interior reveló un momento en el que el presidente Petro le habló de esa candidatura.

“Yo creo que Gustavo Bolívar, con el aprecio y el respeto que le tengo, se equivocó en las decisiones políticas. El presidente había advertido que no quería que él estuviera en esa contienda. Él no hizo caso a quien lo hizo políticamente, que fue Petro”, dijo.

“Los que están al lado de Petro, casi todos, son hechos por Petro o con base en lo que es Petro. Así que si alguien tenía esas intenciones, tenía que ceñirse a lo que dijera el presidente Petro y él dijo que lo mejor era que no estuviera en la contienda”, agregó en SEMANA.