Gustavo Bolívar confesó lo que le dijo Petro cuando le anunció que se lanzaría a la Presidencia: “Usted no sabe”

El precandidato contó cómo fue la charla que tuvo con el mandatario para anunciarle su decisión.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 1:50 p. m.
La Flip se refirió a la polémica por el video en el que Bolívar habla de una campaña contra algunos medios.
Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. | Foto: Semana

Gustavo Bolívar es uno de los principales precandidatos que hay de cara a las elecciones de 2026. No hay duda de que es uno de los nombres más fuertes al interior del Pacto Histórico.

Sin embargo, ha tenido algunos desacuerdos con lo que ocurre al interior del movimiento político y la forma en la que se está manejando todo. Además, muchos recuerdan algunos ‘pullazos’ que el propio presidente Gustavo Petro le lanzó en su momento.

Pese a esto, el exsenador sigue comprometido y dispuesto a luchar para ganar una posible consulta y ser el candidato único en los próximos comicios.

Politica:Gustavo Bolivar Precandidato presidencial del Pacto Historico: Foto José L Guzmán. El País.
Gustavo Bolívar. | Foto: José Luis Guzmán. El País

En una reciente entrevista, Bolívar se confesó y reveló, durante un diálogo en Tercer Canal, lo que le dijo el jefe de Estado después de que él le confirmara que iba a renunciar para intentar ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

En ese tiempo, el hoy precandidato se desempeñaba como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), por lo que cuando tomó la decisión de lanzarse, lo primero que hizo fue acercarse hasta Petro en el mes de marzo.

Contexto: Rifirrafe entre Gloria Flórez y Gustavo Bolívar agudiza ambiente en el Pacto Histórico: “No se gana una elección destruyendo a los compañeros”

“Le digo que me quiero retirar para ser candidato, pero me dijo que no, que siguiera en el DPS”, contó.

Bolívar accedió hasta que llegó el mes de mayo, plazo máximo para renunciar si no quería quedar inhabilitado. Ya en ese momento, estaba más que seguro de su decisión, algo de lo que se fue convenciendo por la posición que ocupaba en las encuestas y los llamados que le hacían las personas.

Por eso, volvió a acercarse hasta Petro por segunda ocasión, pero esta vez fue para comunicarle su decisión definitiva.

Gustavo Bolívar, el candidato | Periodismo Sin Corrección - Alfredo Serrano

“Le dije que yo iba a renunciar para irme a la candidatura, ahí tuvimos un diálogo bien extenso y bastante difícil porque él me dijo: ‘Pero es que usted no sabe hacer acuerdos’. Él mismo lo experimentó en 2018, no hizo acuerdos y perdió”, comentó.

De hecho, en medio de la conversación, según Bolívar, salió a relucir la derrota que sufrió en la Alcaldía de Bogotá, algo que ocurrió porque él no quiso hacer acuerdos con “corruptos”.

Contexto: Gustavo Bolívar criticó a petristas que felicitaron a Carlos Camargo: “Uno no se puede abrazar con los victimarios”

El excongresista aseguró que mencionando este antecedente, Petro le dejó en claro que para 2026 solo hay una posibilidad: “Nosotros necesitamos ganar”.

Ante esto, Bolívar no dudó en insistirle a Petro, aunque le remarcó que si llegaba a perder una posible consulta, apoyaría al ganador.

“Yo le dije: ‘Presidente, tranquilo, déjeme empezar. Si aparece por el camino alguien que represente más eso que usted quiere, yo no tengo problema, hacemos una consulta. [...] Por los acuerdos no se preocupe, sé que tenemos una responsabilidad muy grande con todos estos sectores que se han beneficiado de este gobierno’”, relató.

No obstante, el exdirector del DPS sí le dejó algo muy claro a Petro durante el diálogo: no piensa hacer acuerdos con corruptos.

“Petro me dijo que estaba de acuerdo y arranqué la campaña”, añadió.

