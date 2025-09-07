El precandidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, cuestionó a los integrantes de esa coalición que felicitaron a Carlos Camargo por su elección como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en medio de la Plenaria del Senado del pasado 3 de septiembre.

“Hago un alto para referirme a la votación que obtuvo el magistrado Camargo y por la cual algunos compañeros salieron a felicitarlo. No estoy diciendo que el abrazo constituya una prueba de que la persona que abraza al magistrado haya votado por él, pero uno no se puede abrazar con los victimarios de este país, uno no se puede abrazar con las personas que le han hecho daño a este país”, sostuvo Bolívar.

El comentario del precandidato, quien años atrás también estuvo legislando dentro de esa bancada, llega después de que se conocieran imágenes en las que se aprecia cómo la también precandidata y líder de la Colombia Humana, la senadora Gloria Flórez, felicita a Camargo.

Ese gesto no cayó bien dentro de los seguidores del Pacto Histórico, mucho menos en un contexto en el que se sembraron dudas sobre si los integrantes de la coalición de Gobierno habrían respaldado a Camargo y no a la abogada María Patricia Balanta, quien tenía el apoyo de la administración.

“Es un tema de coherencia. Cuando uno entra en la política y está de candidato a algo tiene muchas tentaciones, entre ellas estar bien con todo mundo porque de pronto los necesitamos más adelante. Ese no es el camino. Si uno quiere hacer revolución, si uno quiere meterle decencia a la política, si uno quiere traerle ética, lo más importante es la coherencia”, consideró Bolívar.

La precandidata Flórez no fue la única que saludó en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

La senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, también abrazó a Camargo tras la elección e, incluso, se conoció un video de la congresista haciendo un particular gesto con las manos durante la plenaria convocada para la votación que dirimió la terna de candidatos presentada por la Corte Suprema de Justicia.

Por casos como el de Flórez y Ramírez, Bolívar pidió coherencia entre quienes dicen seguir los principios del Gobierno de Gustavo Petro: “Uno tiene que ser fiel a sus principios, pero también al presidente. Uno tiene que ser fiel a una lucha, una causa, a unos miles muertos, a unos miles de desaparecidos, a unos jóvenes que perdieron los ojos, unos que murieron, otros que tuvieron que huir. Cuando uno quiere ponerle una vela al diablo y otra vela a Dios no está siendo coherente”, dijo Bolívar.

El llamado de Bolívar a la coherencia no es el primero que hace en las semanas recientes, pues también cuestionó a la coalición por permitir que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se convirtiera en uno de los precandidatos del Pacto Histórico con los que tendrá que medirse en la consulta interna de octubre de este 2025.