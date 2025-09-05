¿Senadoras petristas celebrando la derrota del Gobierno? La escena que dio de qué hablar

La derrota del Gobierno Petro en la plenaria del Senado, con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, sigue generando reacciones en todos los sectores políticos.

Una hora después de que se conociera que Camargo fue elegido con 62 votos, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, llamó a tres ministros para pedirles su renuncia.

La petición se hizo al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; al ministro de las TIC, Julián Molina; y a la ministra de Comercio, Diana Morales.

Las renuncias solicitadas se aceptarán y habrá nuevos nombramientos en esas carteras. La decisión final estará en manos del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuenta con funciones presidenciales por el desplazamiento del presidente a Japón en medio de un viaje diplomático.

La salida de estos ministros se da porque sectores de la Alianza Verde, el Partido de la U y del Partido Liberal no respaldaron la candidatura de María Patricia Balanta, abogada que ha dicho en reiteradas ocasiones que no es petrista, pero no queda la duda de si el Gobierno se la jugó por su aspiración.

En medio de toda esta coyuntura política, se han conocido fotografías de congresistas que hacen parte de la coalición de Gobierno felicitando a Carlos Camargo y esas imágenes no han caído bien en la Casa de Nariño.

Carlos Camargo y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

En redes sociales, se han vuelto virales las fotos de Sandra Ramírez (Partido Comunes) y de Gloria Flórez (Pacto Histórico) buscando afanadamente a Camargo para abrazarlo y felicitarlo por el triunfo que acababa de obtener.

El magistrado elegido intentó eludir el abrazo y beso que le dio Ramírez, viuda de alias Tirofijo, pero no pudo lograrlo, ya que la senadora buscó insistentemente el espacio para saludarlo. Camargo no tuvo más opción que aceptar el saludo.

De inmediato, Gloria Flórez hizo lo mismo y lo felicitó por el triunfo obtenido en la plenaria del Senado. Posteriormente, lo saludaron Julián Gallo y Omar Restrepo, de Comunes, y Temístocles Ortega, de Cambio Radical. Todos apoyan al petrismo.

Ante la polémica que se generó, Flórez dio explicaciones en sus redes sociales.

“Fui parte de la comisión escrutadora para la votación del magistrado de la Corte Constitucional. Posterior a la decisión de la plenaria, bajé a saludar a los tres ternados, como siempre lo he hecho, con respeto y altura. Siempre firme con el proyecto del cambio, la bancada del Pacto Histórico y el presidente Petro”, dijo la congresista.

Fui parte de la comisión escrutadora para la votación del magistrado de la Corte Constitucional.



Posterior a la decisión de la plenaria, bajé a saludar a los 3 ternados como siempre lo he hecho, con respeto y altura.



Siempre firme con el proyecto del cambio, la bancada del… pic.twitter.com/hOxSg58CXK — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) September 5, 2025

La senadora Sandra Ramírez no se ha pronunciado sobre las imágenes que se han conocido en las últimas horas de esa sesión del pasado 3 de septiembre.

En todo caso, en la Casa de Nariño hay molestia por la efusividad con la que se saludó a Camargo y las explicaciones de Flórez no han convencido al petrismo.

Todo esto ocurre en medio de la suspicacia que se ha dado sobre los senadores que “traicionaron” al Ejecutivo en su idea de que llegara Balanta a la Corte Constitucional.

Cuando llegue el presidente Gustavo Petro de su viaje a Japón, se reunirá con su círculo cercano para determinar los cambios que hará en el Gobierno y la nueva forma de “relacionamiento” con el Congreso de la República.