Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

El presidente Gustavo Petro y su Gobierno son considerados por la opinión pública como los grandes perdedores de la jornada de este miércoles en el Senado: Carlos Camargo, con 62 votos, se convirtió en el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El jefe de Estado se pronunció desde el exterior sobre el resultado.

A través de su cuenta de X, reconoció que su candidata era María Patricia Balanta, quien solo logró 41 respaldos y recibió múltiples críticas por ese “visto bueno” de la Casa de Nariño: “Nosotros, simplemente, nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”.

Gustavo Petro no guardó sus reparos por la postura que tomó el Congreso de la República este 3 de septiembre: “Excluyeron la mujer y la negra bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos sucios. Nunvñxa (sic) he conocido a la señora Balanta hasta hece (sic) tres días”, se lee en el trino.

La interpretación del jefe de Estado es que, al seleccionar a Carlos Camargo en la Corte, el Senado decidió no avanzar al país, sino hacerlo retroceder al abuso: “¿Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del Pueblo haya siquiera alzado la voz?“, cuestionó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

La sentencia del presidente es que se pretendería devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anularía su independencia: “Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”.

Frente al resultado, el Gobierno nacional empezó a cobrarle a los partidos políticos y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, pidió la renuncia a tres altos funcionarios del Ejecutivo: a los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; de TIC, Julián Molina; y de Comercio, Diana Morales.