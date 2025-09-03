7:30 a.m.: “No creo que el Senado esté pensando en elegir a una persona política”

8:30 a.m.: “El voto es secreto, pero mi voto es por Camargo”

9:15 a.m.: “La víctima de esto es la propia Corte, maltratada como si fuera manada de borregos”

9:30 a.m.: Piden a Cambio Radical expulsar a dos senadores rebeldes que votarían a favor de Patricia Balanta

10:30 a.m.: Las cuentas de las mayorías de las Cortes

10:45 a.m.: “Lo que se decida en esta jornada marcará la fortaleza de nuestra democracia”

La elección de un magistrado de la Corte Constitucional siempre reviste gran importancia. En este alto tribunal se toman decisiones trascendentales no solo para cualquier Gobierno, sino también para la vida cotidiana de millones de colombianos.

La votación que tendrá lugar este miércoles en el Senado, sin embargo, tiene mucha más presión. Se trata de una contienda definitiva para el gobierno del presidente Gustavo Petro que, de lograr un voto más, consolidaría mayorías en ese alto tribunal.

Históricamente, la Corte siempre ha tenido una división armónica en el que las votaciones sobre esos temas definitivos suelen quedar muy reñidas, con algunos magistrados con consolidada tendencia liberal o conservadora y algunos pocos que consolidan un swing vote que logra inclinar la balanza para un lado o para el otro. En esta oportunidad, se ha dicho que Petro sí podría lograr una mayoría clara.

En otro trino, Briceño había dicho: “Si yo pudiera votar por magistrado de la Corte Constitucional, lo haría por Tovar. No me gustan los antecedentes de Camargo y tampoco le haría el juego a la estrategia de Petro y Dilian Francisca Toro. Eso es lo que haría”.

Siga en SEMANA el minuto a minuto de esta histórica elección:

11:00 a.m.:

“Si el Gobierno Petro tiene la mayoría, podrá convalidar cuanta reforma le plazca”

Hernando Herrera Mercado se refirió a los peligros de que un presidente tenga vía libre en el alto tribunal.

“Si el Gobierno Petro logra la mayoría en la Corte Constitucional, podrán convalidarse por esa vía las reformas tributarias que le plazcan en desmedro de los contribuyentes. Si el Gobierno Petro obtiene la mayoría en la Corte Constitucional, podrá darles paso a algunas reformas planteadas por la bancada de gobierno, posibilidades de reelección indefinida del jefe de Estado, como también específicamente asambleas nacionales constituyentes y resetear toda la institucionalidad colombiana”, afirmó.

“Si el Gobierno Petro logra la mayoría en la Corte Constitucional, podrán convalidarse por esa vía las reformas tributarias que le plazcan en desmedro de los contribuyentes", afirmó el abogado Hernando Herrera. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZFrDjQN59i — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2025

“Si el Gobierno Petro tiene la mayoría en la Corte Constitucional, también podrá convalidar cuanta reforma le plazca, así ellas sean abiertamente inconvenientes y, por qué no decirlo, de cara a nuestra actual Constitución, abiertamente inconstitucionales”, agregó.

10:45 a.m.:

“Lo que se decida en esta jornada marcará la fortaleza de nuestra democracia”

La Corporación Excelencia en la Justicia hizo un llamado “respetuoso, pero firme, a salvaguardar la independencia de dicho tribunal y a impedir que este proceso quede subordinado a intereses coyunturales. Ninguna autoridad diferente al Senado de la República debe intervenir en el proceso de elección del nuevo integrante de la Corte Constitucional”.

La organización recordó: “El respeto a la separación de poderes es uno de los pilares de nuestra democracia. No es sano para la institucionalidad que se afirme o se sugiera que un poder público genera influencia indebida sobre esta elección. La institucionalidad solo se fortalece si se garantiza que cada poder actúe dentro de su órbita, con autonomía y sin presiones”.

Sin embargo, aseguró: “A quienes tienen en sus manos tal elección les corresponde recordar que lo que se decida en una jornada como la de hoy marcará no solo el rumbo de la jurisprudencia, sino también la fortaleza de nuestra democracia en los años venideros”.

10:30 a.m.:

Las cuentas de las mayorías de las Cortes

El eje del debate alrededor de la elección de este miércoles es si Gustavo Petro logrará consolidar una mayoría en el alto tribunal con la eventual elección de Patricia Balanta.

Las cuentas sobre cómo están los pesos y contrapesos alrededor del Ejecutivo en el alto tribunal las ha venido haciendo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“De darse la elección de la doctora Balanta Medina, se le asegurará a Petro una holgada mayoría en la Corte. La recién elegida se sumaría a los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, ternados ambos por Petro y cuyas actuaciones ya han confirmado que su jefe no se equivocó al escogerlos”, señaló.

El exvicepresidente alertó sobre la posición en que queda el presidente si llega a tener un voto más en la corte. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Y luego, agregó: “Recordemos, además, que la elección del doctor Polo se produjo con el apoyo total del Gobierno, después de una reunión con Petro en la que desdijo de su trayectoria como magistrado auxiliar de los doctores Guerrero y Linares y donde comprometió, muy a mi pesar, su independencia. Hasta aquí vamos con cuatro firmes de nueve. Pero advierto que, de tiempo atrás, hemos visto al doctor Juan Carlos Cortés y a la doctora Natalia Ángel con posiciones muy cercanas a la Casa de Nariño”.

10:00 a.m.:

Daniel Briceño increpa a Humberto de la Calle

El concejal del Centro Democrático se refirió a la publicación del exjefe negociador. “Dr. Humberto de la Calle, ¿dónde estuvo su fuerte pronunciamiento cuando el abogado personal de Petro llegó a la Corte Constitucional o cuando Vladimir Fernández, mencionado en el robo de la UNGRD, llegó a esa instancia?”, le preguntó por X.

Dr. Humberto de la Calle ¿Dónde estuvo su fuerte pronunciamiento cuando el abogado personal de Petro llegó a la Corte Constitucional o cuando Vladimir Fernández mencionado en el robo de la UNGRD llegó a esa instancia? — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 3, 2025

9:30 a.m.:

Piden a Cambio Radical expulsar a dos senadores rebeldes que votarían a favor de Patricia Balanta

En Cambio Radical, por ejemplo, las tensiones al interior del partido suben de nivel porque los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda —sancionados por su casa política sin voz ni voto porque desobedecieron a la colectividad a la hora de votar la consulta popular de Gustavo Petro—, al parecer, planean repetir su rebeldía este miércoles 3 de septiembre.

Los senadores Ortega y Castañeda estaban impedidos para votar en el Congreso por la sanción de su partido, pero el Consejo Nacional Electoral les lanzó un salvavidas y les permitió hacerlo este miércoles.

El abogado penalista Germán Calderón España le dirigió una carta al Comité de Ética de Cambio Radical, en la que solicitó la ampliación de las sanciones de forma inmediata contra los dos senadores.

9:15 a.m.:

“La víctima de esto es la propia Corte, maltratada como si fuera manada de borregos”

“Senadores: no confundir la Corte Constitucional con el concejo municipal de Caparrapí, con el perdón de Caparrapí. Deben ser magistrados, no razoneros y sacamicas de jefes políticos. Las dudas sobre el doctor Camargo provienen de su pasado burocrático. La doctora Balanta tiene una hoja de vida que da para escribir un perfil de superación y mérito. Es una jurista respetada en el Valle. La altisonante campaña del Pacto Histórico la ha convertido en seguidora fanática, lo cual le hace daño. Hasta el Consejo Electoral rehabilitó a los senadores suspendidos de Cambio Radical, peleándose los votos a dentelladas. No se pierde puñalada en esta guerra de la desmesura. Y el doctor Tobar, olvidado por todos. Es un jurista respetado. No es un revolucionario, pero cumpliría a cabalidad la Constitución. Entre tanto, la víctima de esto es la propia Corte, maltratada como si fuera manada de borregos”, escribió Humberto de la Calle en X.

" La doctora Balanta tiene una hoja de vida que da para escribir un perfil de superación y mérito. Es jurista respetada en el Valle", Humberto de la Calle | Foto: KAREN SALAMANCA SÁNCHEZ

9:00 a.m.:

Irene Vélez arremete contra Carlos Camargo

La ministra encargada de Ambiente entra en la discusión por la disputa del puesto en la Corte Constitucional, y se despacha contra el candidato que tiene más opciones para ganarle a la favorita del gobierno.

Carlos Camargo, hoy candidato a magistrado de la Corte Constitucional, fue el “Defensor” del Pueblo durante el Estallido Social del 2021.



☠️ Prohibido olvidar‼️



❌ 60 a 80 jóvenes fueron asesinados, todos ellos empobrecidos y racializados.

❌ 537 jóvenes con captura… — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) September 3, 2025

8:45 a.m.:

“Esta elección no es un trámite más”

La presidenta de Amcham, la exministra María Claudia Lacouture, se refirió a la elección: “Hoy, el Senado enfrentará una de las decisiones más importantes de este momento: elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esta elección no es un trámite más: de ella depende preservar el equilibrio institucional y la vigencia de nuestra democracia. Colombia merece una Corte Constitucional fuerte, autónoma y comprometida con la Constitución”.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham | Foto: Colprensa

8:30 a.m.:

“El voto es secreto, pero mi voto es por Camargo”

El presidente del Senado, Lidio García, hizo público su respaldo al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo. Lo dijo en una entrevista en la emisora la W Radio.

Este miércoles, García Turbay había invitado a los senadores a que “demos una muestra de transparencia al país a través de la elección”.

Lidio García fue elegido como presidente del Senado el pasado 20 de julio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Veo mucha presión, muchas informaciones fuertes en todos los medios de comunicación, entre los mismos compañeros. Veo que hay bastante competencia para lo que va a ser la elección de magistrado de la Corte Constitucional. Yo solo quiero una cosa: establecer unas reglas claras”, aseguró.

8:00 a.m.:

Así están las cargas en el Senado

Por ahora, no hay nada escrito sobre lo que pueda pasar esta tarde en el Congreso. Se sabe que la pelea está voto a voto y que nadie canta victoria. Los movimientos políticos de última hora podrían definir el nombre del próximo magistrado.

La terna, enviada por la Corte Suprema de Justicia, está integrada por los abogados María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Humberto Tobar.

Se ha dicho que Balanta logró el visto bueno de los parlamentarios afines al Gobierno Petro, y ese respaldo público la ha distanciado de los partidos políticos de oposición e independientes. Ella tiene el apoyo del Pacto Histórico, lo cual podría complicar su ascenso. Camargo, por su parte, tiene gran acogida entre los parlamentarios.

7:30 a.m.:

“No creo que el Senado esté pensando en elegir a una persona política”

El prestigioso abogado Jaime Humberto Tobar, quien es uno de los miembros de la terna para magistrado, habló con SEMANA.

" Yo considero que aquí lo que debe elegir el Congreso de la República es un juez. Esa es nuestra misión: la guarda de la Constitución", Jaime Humberto Tobar | Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA