Un nuevo capítulo se suma a la ya trascendental y muy polémica elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que se adelanta este miércoles 3 de septiembre en la Plenaria del Senado.

SEMANA conoció una acción de tutela ante el Consejo de Estado que cuestiona la falta de trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a la acción popular que buscaba que se devolviera la terna.

Carlos Camargo | Foto: JOHAN TORO

Las abogadas Andrea Liliana Parra Fonseca y Valentina Giraldo Zuluaga presentaron la acción judicial considerando que después de un mes no han obtenido respuesta frente a la demanda que cuestionaba la inclusión del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis en la terna que envió la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido, consideran que esta demora representa una vulneración de derechos y garantías fundamentales como “el debido proceso por presunta mora judicial en omisiones o dilaciones injustificadas. Por esta razón, presentaron unas medidas cautelares con el fin de que se suspenda la votación mientras el magistrado Norberto Cermeño toma una decisión de fondo.

Las accionantes han cuestionado la presencia de Carlos Camargo en la terna, puesto que estaría inhabilitado constitucionalmente. Esto debido a que en su paso por la Defensoría del Pueblo nombró a varios familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en puestos de gran relevancia y representación económica.

Por esto, pidieron devolver la terna. Pese a que la acción fue radicada el pasado 15 de agosto, hasta la fecha el magistrado que por reparto recibió el expediente no resolvió si la admitía o no para su estudio. Esto pese a que la ley es clara al señalar que tiene un plazo de tres días hábiles para emitir un pronunciamiento en este sentido y, si las hay, de las medidas cautelares.

La jurista María Patricia Balanta Medina conforma la terna seleccionada este jueves por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional. | Foto: Colprensa

La cuestionada terna está compuesta por María Patricia Balanta, Carlos Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Estas son las medidas cautelares solicitadas

Que se ordene dejar sin efectos provisionalmente el apartado Carlos Ernesto Camargo Assis de los actos administrativos de trámite denominados Listado de Admitidos y Listado de Preseleccionados en el marco de la Convocatoria 02 de 2025 de la Corte Suprema de Justicia.

Ordenar a la Corte Suprema de Justicia que se abstenga de incluir al señor Carlos Ernesto Camargo Assis en la terna que será enviada al Senado de la República para la elección de magistrados de la Corte Constitucional.

Ordenar a la Comisión de Acreditación del Senado de la República devolver la terna que remita la Corte Suprema de Justicia en caso de que incluya al sector Carlos Ernesto Assis, por encontrarse incurso en el causal de inhabilidad constitucional.

En los últimos días, el nombre de la abogada María Patricia Balanta ha recibido el apoyo de varias colectividades y partidos políticos. Debido a esto, la balanza que favorecía a Camargo ha venido presentando notables cambios.

La jurista María Patricia Balanta Medina, el exdefensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo Assis y el abogado Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Los tres conforman la terna seleccionada este jueves por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional. | Foto: Colprensa