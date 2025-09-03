La atención del país está puesta sobre el Senado de la República porque elegirá este miércoles 3 de septiembre al nuevo integrante de la Corte Constitucional. La votación está reñida y movimientos políticos de última hora podrían definir el nombre del próximo magistrado.

La terna, enviada por la Corte Suprema de Justicia, está integrada por los abogados María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Humberto Tobar. Si nada extraordinario ocurre, la contienda de infarto se disputa entre los dos primeros candidatos.

Balanta logró el visto bueno de los parlamentarios afines al Gobierno Petro, y ese respaldo público la ha distanciado de los partidos políticos de oposición e independientes. Ella tiene el apoyo del Pacto Histórico, lo cual podría complicar su ascenso.

Ella ha defendido su postulación: “Me han estigmatizado y yo estoy segura de que es por ser mujer y por ser negra; por ahí mismo me ubicaron en el petrismo y yo no soy petrista. Yo no pertenezco al Gobierno, yo no he hecho alianzas con ningún partido”.

Camargo cuenta con los votos de los senadores declarados en oposición e independencia frente a la Casa de Nariño. Su experiencia política y desempeño en altos cargos del Estado le han otorgado ventaja sobre los otros competidores por la silla de la Corte.

Por su parte, Tobar cree que él podría ser el candidato que rompa con la polarización que ha dejado esta disputa: “La mía es una opción eminentemente que busca la institucionalidad de la Corte Constitucional, que no busca temas partidistas”.

El Senado elegirá al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El presidente Gustavo Petro se juega el todo por el todo y anticipó en su cuenta de X que el resultado de esta elección del magistrado pondrá sobre la mesa cómo están los respaldos en el Legislativo. Su mensaje causó revuelo entre los partidos políticos.

“La elección del la (sic) nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, advirtió el jefe de Estado en un mensaje que compartió en la red social.

Ante la presión que se vivirá en el Senado, la mesa directiva emitió una serie de órdenes para evitar cualquier tipo de incidente durante la elección y para blindar el voto de cada uno de los parlamentarios. Así lo anunció el presidente de la corporación, Lidio García.

“No entra nadie distinto a los senadores y los candidatos a la terna; habrá una comisión escrutadora equilibrada; los votos los tendré yo en presidencia, va a ser un tarjetón; no se permitirán votos que tengan ningún tipo de señas”, relató el senador.