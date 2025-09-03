Suscribirse

Política

Elección de infarto: Senado elige a nuevo integrante de la Corte Constitucional; así están las cargas

María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Humberto Tobar compiten por la silla del magistrado José Fernando Reyes.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 10:48 a. m.
Son los tres aspirantes a la Corte Constitucional: - María Patricia Balanta Medina. - Carlos Ernesto Camargo Assis. - Jaime Humberto Tobar Ordoñez
Los tres aspirantes a la Corte Constitucional: María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordoñez | Foto: COLPRENSA

La atención del país está puesta sobre el Senado de la República porque elegirá este miércoles 3 de septiembre al nuevo integrante de la Corte Constitucional. La votación está reñida y movimientos políticos de última hora podrían definir el nombre del próximo magistrado.

La terna, enviada por la Corte Suprema de Justicia, está integrada por los abogados María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Humberto Tobar. Si nada extraordinario ocurre, la contienda de infarto se disputa entre los dos primeros candidatos.

Balanta logró el visto bueno de los parlamentarios afines al Gobierno Petro, y ese respaldo público la ha distanciado de los partidos políticos de oposición e independientes. Ella tiene el apoyo del Pacto Histórico, lo cual podría complicar su ascenso.

Contexto: CNE habilita a Temístocles Ortega y Ana María Castañeda para votar en la elección del magistrado de la Corte Constitucional

Ella ha defendido su postulación: “Me han estigmatizado y yo estoy segura de que es por ser mujer y por ser negra; por ahí mismo me ubicaron en el petrismo y yo no soy petrista. Yo no pertenezco al Gobierno, yo no he hecho alianzas con ningún partido”.

Camargo cuenta con los votos de los senadores declarados en oposición e independencia frente a la Casa de Nariño. Su experiencia política y desempeño en altos cargos del Estado le han otorgado ventaja sobre los otros competidores por la silla de la Corte.

Por su parte, Tobar cree que él podría ser el candidato que rompa con la polarización que ha dejado esta disputa: “La mía es una opción eminentemente que busca la institucionalidad de la Corte Constitucional, que no busca temas partidistas”.

vLas cargas en la plenaria están divididas, aunque hay temor de que Petro quede con mayorías en la Corte.
El Senado elegirá al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El presidente Gustavo Petro se juega el todo por el todo y anticipó en su cuenta de X que el resultado de esta elección del magistrado pondrá sobre la mesa cómo están los respaldos en el Legislativo. Su mensaje causó revuelo entre los partidos políticos.

“La elección del la (sic) nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, advirtió el jefe de Estado en un mensaje que compartió en la red social.

Ante la presión que se vivirá en el Senado, la mesa directiva emitió una serie de órdenes para evitar cualquier tipo de incidente durante la elección y para blindar el voto de cada uno de los parlamentarios. Así lo anunció el presidente de la corporación, Lidio García.

Contexto: Elección de magistrado de la Corte Constitucional enfrentó nuevamente a Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro: “Se quitó la máscara”

“No entra nadie distinto a los senadores y los candidatos a la terna; habrá una comisión escrutadora equilibrada; los votos los tendré yo en presidencia, va a ser un tarjetón; no se permitirán votos que tengan ningún tipo de señas”, relató el senador.

Si todo sale como está planeado, la votación se hará a las 3:00 de la tarde, aunque existe la posibilidad de que se cambie el orden del día y se acelere la elección para las horas de la mañana, cuando se tiene contemplada la discusión de proyectos de ley.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado lanza premonición contra Maduro tras operación militar de EE. UU.: “Cada día que pasa se cierra el cerco”

2. Trump ordena al Departamento de Defensa fortalecer las Fuerzas Armadas tras reunión entre Rusia y China

3. “Creen a la gente tonta”: trino de Katherine Miranda molestó a Petro por la nueva tributaria. Así respondió el presidente

4. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se estanca tras la etapa 11

5. Cayó instructor de ‘drones asesinos’ de las disidencias de las Farc en el Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalSenadoElecciones

Noticias Destacadas

Katherine Miranda y Gustavo Petro

“Creen a la gente tonta”: trino de Katherine Miranda molestó a Petro por la nueva tributaria. Así respondió el presidente

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro y operación marítima

Gustavo Petro le muestra a EE. UU. una operación marítima de su Gobierno contra las drogas: “Así se hace”. Este es el video

Redacción Semana
Jorge Robledo, Alberto Carrasquilla y Gustavo Petro.

Jorge Enrique Robledo compara la reforma tributaria de Petro con la de Carrasquilla y recuerda las movilizaciones que incentivó en 2021

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.