Suscribirse

Política

CNE habilita a Temístocles Ortega y Ana María Castañeda para votar en la elección del magistrado de la Corte Constitucional

La decisión la tomó la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien llegó a ese organismo por postulación del Pacto Histórico.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 12:21 a. m.
Ana María Castañeda y Temístocles Ortega.
Ana María Castañeda y Temístocles Ortega. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió dos medidas cautelares de urgencia y levantó la sanción que le aplicó Cambio Radical a los congresistas Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, habilitándolos para votar en la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional.

Como se recordará, ese partido político castigó a los dos senadores sin voz ni voto por un año por negarse a tomar postura en contra de la consulta popular que radicó el Gobierno Petro, donde se pretendió refrendar la reforma laboral en las urnas. Ellos se ausentaron de las sesiones donde se discutió la iniciativa.

Contexto: Senador sancionado por Cambio Radical está votando pese a penalidad que le impuso el partido

Los dos legisladores acudieron al CNE para impugnar la determinación de Cambio Radical, y a horas de una de las decisiones más clave del Congreso de este año, donde el Gobierno se disputa con la oposición una silla de la Corte, se levantó la sanción y pueden votar, lo que podría beneficiar a la Casa de Nariño.

La magistrada Fabiola Márquez acogió la defensa de Temístocles Ortega: “Decretar medida cautelar de urgencia, respecto a la suspensión provisional de la decisión tomada del Consejo de Control Ético y el Acta No 121 del 30 de julio de 2025 del Comité Central del partido Cambio Radical”.

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.
Consejo Nacional Electoral. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Y la magistrada Alba Lucía Velásquez lo hizo con Ana María Castañeda: “Este despacho decretó medida cautelar en favor de la senadora, consistente en la suspensión provisional de los efectos de las sanciones impuestas por el Consejo de Control Ético y el Comité Central del partido Cambio Radical, hasta tanto no se profiera decisión de fondo sobre la impugnación interpuesta”.

En una carta remitida a la secretaría del Senado, Velásquez aclaró que la medida cautelar tiene carácter provisional y preventivo, y “no constituye pronunciamiento alguno sobre la validez de los actos impugnados. Su finalidad radica en evitar un perjuicio grave e irreparable, salvaguardando el debido proceso y los derechos políticos de la congresista y de los ciudadanos que representa”.

Contexto: Cambio Radical anunció el voto que darán en medio de la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional

En esa misma comunicación, la magistrada contó que Ana María Castañeda conserva íntegramente sus derechos políticos, incluido el ejercicio del derecho al voto en el Congreso, así como todas sus funciones parlamentarias.

El presidente Petro ya había sentado posición sobre la sanción de Cambio Radical a los senadores: “Quitar derechos políticos solo es posible por juez penal, según la convención americana de Derechos Humanos, que es ley y Constitución de Colombia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sebastián Caicedo se alejó de las pantallas; esta es la inesperada razón y la propuesta que rechazó

2. Marco Rubio habló sobre posible ataque contra el régimen de Maduro en suelo venezolano

3. Esta es la desconocida ciudad de Florida donde el costo de vida es 20 % menor que el promedio en EE. UU.

4. “El inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República”: Gustavo Petro

5. Preocupación en San Diego: este será el tiempo que Jason Adam estará fuera del montículo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cneCambio Radical

Noticias Destacadas

.

“El inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República”: Gustavo Petro

Redacción Semana
César Gaviria y Gustavo Petro.

César Gaviria pide a Gustavo Petro que retire la polémica reforma tributaria, aplique austeridad y acabe con la corrupción de su Gobierno

Redacción Semana
Ana María Castañeda y Temístocles Ortega.

CNE habilita a Temístocles Ortega y Ana María Castañeda para votar en la elección del magistrado de la Corte Constitucional

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.