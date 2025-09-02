El senador Carlos Fernando Motoa le pidió a la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado dar explicaciones sobre el motivo por el que su compañero de bancada, Temístocles Orterga, participó en una discusión de esa corporación.

Ortega está sancionado por el partido, que le quitó el derecho a votar y a participar durante un lapso de un año, por no haber seguido los lineamientos de la colectividad en la votación de la consulta popular en la que la orden del partido era rechazar esa propuesta.

“El senador Temístocles Ortega hizo una intervención en contra de ese proyecto de reforma constitucional de iniciativa popular”, consideró Motoa en una constancia que radicó ante esa corporación, recordando que su compañero de bancada participó en una discusión sobre el referendo de las regiones.

El senador Ortega fue sancionado por el Consejo de Control Ético de Cambio Radical el 18 de julio de este 2025. Sin embargo, el partido tiene documentadas las participaciones del congresista, que se habrían efectuado los días 19 y 20 de agosto.

“En la Comisión Primera del Senado solicité a la Mesa Directiva explicar por qué si Cambio Radical sancionó al Senador Temístocles Ortega por no acogerse a las disposiciones propias de la Ley de Bancadas, continúa teniendo voz y voto en esta célula legislativa. ¿Cuál es el punto de aprobar normas si el mismo Legislativo no pretende dar ejemplo ni darle cumplimiento?“, aseveró el congresista.

Ortega le dijo a SEMANA que la sanción en su contra fue impugnada ante el Consejo Nacional Electoral y defendió que con esas participaciones estaba cumpliendo con sus funciones como legislador.