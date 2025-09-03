Piden a Cambio Radical expulsar a dos senadores rebeldes que votarían a favor de Patricia Balanta, la candidata del petrismo, a la Corte Constitucional

A medida que se acerca la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará al togado José Fernando Reyes, los ánimos se tornan más caldeados.

En Cambio Radical, por ejemplo, las tensiones al interior del partido suben de nivel porque los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda —sancionados por su casa política sin voz ni voto porque desobedecieron a la colectividad a la hora de votar la consulta popular de Gustavo Petro—, al parecer, planean repetir su rebeldía este miércoles 3 de septiembre.

Germán Calderón España abogado constitucionalista Bogota marzo 17 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina -SEMANA | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Pretenden votar por Patricia Balanta, la candidata de la Casa de Nariño, pese a que Cambio Radical, en una decisión de bancada, optó por respaldar al exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Los senadores Ortega y Castañeda estaban impedidos para votar en el Congreso por la sanción de su partido, pero el Consejo Nacional Electoral les lanzó un salvavidas y les permitió hacerlo este miércoles. La decisión fue de las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, cercanas al petrismo.

Ante ese escenario, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda tienen la licencia para ejercer su derecho al voto. Sus respaldos, sin duda, inclinarían la balanza en favor de Patricia Balanta.

Por esto, el abogado penalista Germán Calderón España le dirigió una carta al Comité de Ética de Cambio Radical, en la que le solicitó la ampliación de las sanciones de forma inmediata contra los dos senadores.

Ana María Castañeda y Temístocles Ortega. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“Solicito de forma respetuosa sancionar con la expulsión de esa colectividad al senador Temístocles Ortega, quien ya había sido sancionado quitándole la voz y el voto en la plenaria por incumplir las directrices de la colectividad, sin que hubiera acatado dicha disposición y ha seguido participando en los debates del Congreso de forma recurrente”, afirmó el jurista.

Según él, los registros de las votaciones en la plenaria dan cuenta de que Ortega ha estado ejerciendo su voto como congresista, pues votó un proyecto de ley sobre el fondo de estabilización para el sector arrocero y otros sobre la amnistía para los deudores del Icetex en la plenaria del 26 de agosto de 2025.

Son los tres aspirantes a la Corte Constitucional: - María Patricia Balanta Medina. - Carlos Ernesto Camargo Assis. - Jaime Humberto Tobar Ordoñez | Foto: COLPRENSA

“También solicito la expulsión del partido de la senadora Ana María Castañeda (esposa de Mario Alcocer, primo de la prima dama, Verónica Alcocer) por el mismo motivo de renuencia. Según los registros de las votaciones de la plenaria del 19 de agosto de 2025, ella votó un proyecto para rendir homenaje al maestro Juan Bautista Madera y otro para fomentar la industria electrónica”, dijo Calderón España.

No obstante, para algunos sectores políticos, expulsar a los senadores Ortega y Castañeda terminaría por hacerles un favor porque podrían apoyar de forma independiente a la magistrada Patricia Balanta.

Precisamente, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa se pronunció esta semana sobre sus compañeros en el Congreso.

“En la Comisión Primera del Senado solicité a la Mesa Directiva explicar por qué, si Cambio Radical sancionó al senador Temístocles Ortega por no acogerse a las disposiciones propias de la Ley de Bancadas, continúa teniendo voz y voto en esta célula legislativa. ¿Cuál es el punto de aprobar normas si el mismo Legislativo no pretende dar ejemplo ni darle cumplimiento?, interrogó.