Suscribirse

Confidenciales

Armando Benedetti responde a la derrota del petrismo en el Senado: “Felicitaciones por su campaña y elección”

El ministro del Interior reaccionó al triunfo de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 11:27 p. m.
Armando Benedetti
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Ministerio del Interior

El Gobierno Petro fue derrotado este miércoles en el Senado: Carlos Camargo se impuso en la elección y se ganó el asiento en la Corte Constitucional, cuando el Ejecutivo hizo gestiones para que el triunfo fuera de María Patricia Balanta.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, que había anticipado que se acabaría o se fortalecería la coalición del Gobierno en el Congreso con esta decisión, se pronunció a través de su cuenta de X.

Contexto: 🔴 En vivo | Elección magistrado Corte Constitucional: el Senado eligió, este fue el resultado

“Felicitaciones a Carlos Camargo por su campaña y su elección como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Confiamos en que será un fiel guardián de la Constitución. Éxitos”, escribió este miércoles.

Otras fichas clave del petrismo también han reaccionado a esta elección, como la senadora Martha Peralta, quien anticipó que la votación deberá ser respetada.

Elección del magistrado de la Corte Constitucional
Carlos Camargo, elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Las mayorías de la política tradicional eligieron a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. El Senado tomó su decisión, la cual debo respetar en democracia”, dijo la congresista.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

2. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

3. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

4. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

5. América de Cali, sin técnico en propiedad, pero resucitando en Copa BetPlay: golpe al Bucaramanga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettipetrismoSe cae ley de financiamiento

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 27 de agosto de 2025 en Bogotá

“Me gustaría dar discursos en inglés”, le recuerdan al presidente Petro la consulta popular por el idioma en los colegios

Redacción Semana
Armando Benedetti

Armando Benedetti responde a la derrota del petrismo en el Senado: “Felicitaciones por su campaña y elección”

Redacción Semana
Edwin Palma, ministro de Minas

“No tiene sentido que en Venezuela boten gas y nosotros necesitándolo. Ojalá podamos traer la primera molécula antes de fin de año”: ministro de Minas

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.