Armando Benedetti responde a la derrota del petrismo en el Senado: “Felicitaciones por su campaña y elección”

El Gobierno Petro fue derrotado este miércoles en el Senado: Carlos Camargo se impuso en la elección y se ganó el asiento en la Corte Constitucional, cuando el Ejecutivo hizo gestiones para que el triunfo fuera de María Patricia Balanta.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, que había anticipado que se acabaría o se fortalecería la coalición del Gobierno en el Congreso con esta decisión, se pronunció a través de su cuenta de X.

“Felicitaciones a Carlos Camargo por su campaña y su elección como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Confiamos en que será un fiel guardián de la Constitución. Éxitos”, escribió este miércoles.

Otras fichas clave del petrismo también han reaccionado a esta elección, como la senadora Martha Peralta, quien anticipó que la votación deberá ser respetada.

Carlos Camargo, elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA