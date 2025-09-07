La senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, no aguantó la presión por los comentarios que recibió tras su abrazo a Carlos Camargo, el exdefensor del pueblo quien fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional por el Senado, y pidió excusas a quienes la cuestionaron por ese gesto.

“Ofrezco mis disculpas por quienes se han sentido en cierta medida defraudados y afectados por la foto que circula en redes en la que le doy un abrazo al doctor Camargo. Debo aclarar que mi voto fue por la doctora Balanta, hemos sido leales a este Gobierno, este es un acto de diplomacia que sucede en el Congreso cuando ocurre un acto de esta magnitud”, afirmó Ramírez.

Camargo se impuso gracias a los 62 votos con los que contó en la Plenaria del Senado, frente a los 42 que sumó su principal contrincante, la abogada María Patricia Balanta. Con ese resultado, el jurista tendrá un asiento en el alto tribunal por los próximos ocho años.

“En medio de la elección del magistrado Camargo son muchas las especulaciones que han lanzado en mi contra, la última es por una foto en la que aparezco saludando al elegido magistrado. ¿Es un delito? No. Sencillamente, es un acto de diplomacia, democracia, respeto y sencillez”, sostuvo Ramírez en un video publicado en sus redes sociales.

Camargo fue elegido como magistrado con votos de los partidos declarados en oposición e independencia al Gobierno de Gustavo Petro.

No obstante, fue tal el respaldo que consiguió en la Plenaria que se ha debatido si quienes dicen pertenecer a la bancada del petrismo también lo habrían respaldado en esa votación.

“Es de público conocimiento que mi voto fue por la doctora Balanta, quien lamentablemente no fue elegida. Pero eso no significa que emprendamos una guerra contra el doctor Camargo (…) Con el doctor Camargo tendremos muchas diferencias y esas diferencias las resolvemos en la medida en que profundicemos la democracia y construyamos un país en el que quepamos todas, todos y todes”, defendió la congresista.

La senadora Ramírez también fue cuestionada por un gesto que hizo durante la votación de la jornada de ese miércoles 3 de septiembre mientras conversaba con uno de sus compañeros de bancada.

Ella, sin embargo, no fue la única congresista del petrismo que abrazó a Camargo, pues también quedó retratado el momento en el que la senadora Gloria Flórez, la líder de la Colombia Humana, felicitó al nuevo magistrado.