Suscribirse

Política

Senadora petrista que abrazó a Carlos Camargo por su elección como nuevo magistrado dio la cara. Esto dijo

Algunos sectores del petrismo y del propio Gobierno calificaron de “traidores” a quienes votaron a favor de Camargo.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 12:23 a. m.
Sandra Ramírez
Senadoras petristas abrazando a Carlos Camargo. | Foto: Suministrada a Semana API

A través de las redes sociales se vitalizaron varias fotos de la sesión que se registró esta semana en el trámite de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en la cual varias senadoras petristas aparecieron felicitando al ganador, el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo.

Se trata de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez y Sandra Ramírez (Partido Comunes), quienes fueron captadas felicitando efusivamente a Camargo.

Contexto: ¿Senadoras petristas celebrando la derrota del Gobierno? La escena que dio de qué hablar

Integrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro consideraron como una “traición” que varios congresistas cercanos al jefe de Estado no votaran por María Patricia Balanta.

Sin embargo, una de las protagonistas de la polémica, la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, dio la cara y explicó por qué apareció en una foto abrazando a Camargo.

gLORIA FLÓREZ
Gloria Flórez. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Entonces, yo sé que está rodando una foto mía. Yo toda la vida he saludado de beso, de abrazo a todo el mundo. Soy una persona que me caracterizo por la decencia y que hagan semejante campaña de desprestigio”, dijo la congresista.

Gustavo Petro Carlos Camargo,
Gustavo Petro y Carlos Camargo, | Foto: SEMANA

Y agregó en un evento: “Yo soy una persona que lo único que ha hecho en este país es luchar por la vida de la gente. Es inadmisible. Eso es violencia política de género. Y si los compañeros hombres, candidatos, van a ejercer la violencia política de género, no tienen cómo defenderse porque no tienen historia de compromiso, yo sí la tengo”.

“Y me voy a defender. He defendido los derechos humanos 45 años de mi vida. No estoy pintada en la pared. Y he estado con Gustavo Petro en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, hay gente que llegó en las buenas a colicharse a que le eligieran a Bolívar, yo no, yo tengo una historia y la voy a hacer respetar”, insistió.

Por otro lado, Petro realizó una fuerte reacción por la victoria de Carlos Camargo por encima de María Patricia Balanta. Se pronunció desde Japón en donde adelanta una visita oficial.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

“Nosotros, simplemente, nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, expresó el jefe de Estado.

Y añadió finalmente: “Excluyeron a la mujer y la negra bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos, sucios. Nunca había conocido a la señora Balanta, hasta hace tres días”.

Contexto: “Chao”: Federico Gutiérrez reiteró que sí viajará a Washington y se despidió de Petro a pesar de la fuerte advertencia

Esa estruendosa derrota para el presidente Gustavo Petro motivó a que se pidiera la renuncia a los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; al ministro de las TIC, Julián Molina; y a la ministra de Comercio, Diana Morales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

2. Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

3. Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

4. Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

5. Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PetristassenadoraCarlos Camargo

Noticias Destacadas

Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde, y Gustavo Petro, presidente de la República.

“Hay que ser muy bruto”: fuerte crítica de Jota Pe Hernández a Gustavo Petro por el tema de la gasolina

Redacción Semana
Vicky Dávila en Cúcuta

Con una bandera de Palestina intentaron sabotear acto de Vicky Dávila en Cúcuta; la respuesta de la precandidata generó sorpresa

Redacción Semana
César Lorduy y Gustavo Petro.

Le sacaron cuentas a Petro por las “10 millones de toneladas de lechona” en Japón. La publicación se hizo viral

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.