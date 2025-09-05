Senadora petrista que abrazó a Carlos Camargo por su elección como nuevo magistrado dio la cara. Esto dijo

A través de las redes sociales se vitalizaron varias fotos de la sesión que se registró esta semana en el trámite de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en la cual varias senadoras petristas aparecieron felicitando al ganador, el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo.

Se trata de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez y Sandra Ramírez (Partido Comunes), quienes fueron captadas felicitando efusivamente a Camargo.

Integrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro consideraron como una “traición” que varios congresistas cercanos al jefe de Estado no votaran por María Patricia Balanta.

Sin embargo, una de las protagonistas de la polémica, la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, dio la cara y explicó por qué apareció en una foto abrazando a Camargo.

Gloria Flórez. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Entonces, yo sé que está rodando una foto mía. Yo toda la vida he saludado de beso, de abrazo a todo el mundo. Soy una persona que me caracterizo por la decencia y que hagan semejante campaña de desprestigio”, dijo la congresista.

Gustavo Petro y Carlos Camargo, | Foto: SEMANA

Y agregó en un evento: “Yo soy una persona que lo único que ha hecho en este país es luchar por la vida de la gente. Es inadmisible. Eso es violencia política de género. Y si los compañeros hombres, candidatos, van a ejercer la violencia política de género, no tienen cómo defenderse porque no tienen historia de compromiso, yo sí la tengo”.

¿Semejante campaña de desprestigio por un abrazo? También saludé y abracé a la candidata por la que votamos como bancada.



Yo tengo una historia de vida de compromiso con el cambio que voy a defender. Si otros no la tienen, no es motivo para motivar mentiras y desinformación.



Yo… pic.twitter.com/Wk3GTB2ZV0 — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) September 5, 2025

“Y me voy a defender. He defendido los derechos humanos 45 años de mi vida. No estoy pintada en la pared. Y he estado con Gustavo Petro en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, hay gente que llegó en las buenas a colicharse a que le eligieran a Bolívar, yo no, yo tengo una historia y la voy a hacer respetar”, insistió.

Por otro lado, Petro realizó una fuerte reacción por la victoria de Carlos Camargo por encima de María Patricia Balanta. Se pronunció desde Japón en donde adelanta una visita oficial.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

“Nosotros, simplemente, nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, expresó el jefe de Estado.

Y añadió finalmente: “Excluyeron a la mujer y la negra bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos, sucios. Nunca había conocido a la señora Balanta, hasta hace tres días”.