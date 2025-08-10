El 31 de mayo de 2026, los colombianos acudirán a las urnas para elegir el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Por esa razón, los aspirantes por firmas ya están en el ejercicio de recolección, y quienes buscan el aval de las colectividades, adelantan conversaciones para determinar la viabilidad de una postulación.

Como en los últimos días se puso a correr el rumor de que Roy Barreras se estaba acercando al Partido Liberal para tener su respaldo político, desde la casa Gaviria aclararon que eso no es cierto.

También se aclaró que Barreras sí visitó a César Gaviria en su casa, pero que eso no se traduce en ningún respaldo político y mucho menos un aval.

Además, directores del Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, entre otros, aseguraron que la gran coalición de partidos que se construye no contempla a nadie cercano a Gustavo Petro.

“Ningún petrista cabe en la gran coalición de partidos. Quienes trabajaron con Petro o son cercanos a él deben buscar espacio en el Pacto Histórico”, dijo el director de una colectividad a SEMANA.

En esta gran coalición de partidos hay 10 colectividades que buscan unir fuerzas y hacer una consulta interpartidista en marzo del próximo año para definir un candidato único.

“Esos postulados del petrismo tienen este país a la deriva. Nos estamos reuniendo para escoger a alguien lo más lejano posible de Petro, no para darle continuidad a semejante hecatombe. Acá ni Claudia López, ni Mauricio Lizcano, ni Luis Gilberto Murillo, ni Roy Barreras", dijo un dirigente político de un partido cristiano.