El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, indicó que se cumplirá con la orden presidencial de brindar asistencia a los militares que resultaron implicados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Desde el Ministerio de Defensa cumpliremos la instrucción del señor Presidente @ABDELAESPRIELLA— General Jorge Mora (@generaljmora) October 6, 2026
Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas. Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad… https://t.co/BoKLJouAtf
“Desde el Ministerio de Defensa cumpliremos la instrucción del señor presidente @ABDELAESPRIELLA. Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas. Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”, indicó el ministro de Defensa.
Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026
No pueden pagar…
La respuesta del ministro se dio luego del siguiente trino del presidente Abelardo De La Espriella: “Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”.