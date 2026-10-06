El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, indicó que se cumplirá con la orden presidencial de brindar asistencia a los militares que resultaron implicados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

“Desde el Ministerio de Defensa cumpliremos la instrucción del señor presidente @ABDELAESPRIELLA. Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas. Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”, indicó el ministro de Defensa.

La respuesta del ministro se dio luego del siguiente trino del presidente Abelardo De La Espriella: “Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”.